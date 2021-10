Le PIF a présenté au directeur en poste un projet à long terme à Newcastle

Photo de JOHN THYS/. via .

Newcastle United a pris contact avec Roberto Martinez, selon AS.

C’est quoi l’histoire?

AS rapporte que Newcastle tient beaucoup à Martinez plutôt qu’à l’autre tour.

La publication espagnole rapporte que les nouveaux propriétaires de Newcastle ont présenté à l’ancien patron d’Everton un projet à long terme.

Newcastle vient de limoger Steve Bruce pour… ROONEY ?!

BridTV

6077

Newcastle vient de limoger Steve Bruce pour… ROONEY ?!

886387

886387

centre

13872

Le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite pense que Martinez pourrait amener Newcastle là où il souhaite que le club soit.

Qu’en est-il du côté de Martinez des choses alors?

Eh bien, selon le rapport, l’homme de 48 ans ne veut pas quitter la Belgique pour le moment.

Maintenant, bien sûr, Newcastle pourrait payer la clause libératoire et obtenir Martinez, mais il a des liens émotionnels avec le travail.

Après tout, les finales de la Coupe du monde 2022 sont dans un peu plus d’un an, et l’ancien patron de Swansea City et Wigan Athletic aimerait y être.

Craig Mercer/MB Media/.

Que se passe-t-il maintenant ?

Maintenant, si PIF veut vraiment Martinez et que l’Espagnol veut faire partie de la révolution de Newcastle, alors peut-être qu’un accord pourrait être trouvé.

Peut-être que Martinez pourrait faire le travail en Belgique ainsi que le rôle de Newcastle.