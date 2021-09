Le pilier de Chelsea repousse les problèmes de transfert avec une déclaration provocante

in

Le skipper de Chelsea, Cesar Azpilicueta, a déclaré qu’il “n’avait aucune inquiétude” quant à son avenir, bien qu’il n’ait plus de contrat en juin.

Des informations en avril ont affirmé que les responsables des Blues étaient en train de rédiger un nouvel accord pour le joueur de 32 ans, qui a remporté le trophée de la Ligue des champions en mai. Mais les pourparlers n’ont pas encore abouti ni même atteint un stade avancé.

Azpilicueta devrait commencer à l’arrière central droit lors du prochain match de Chelsea. Ils affronteront le Zenit Saint-Pétersbourg en phase de groupes de la Ligue des champions mardi soir.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Azpilicueta a déclaré : « Je n’ai aucune inquiétude, je me sens pleinement en confiance avec le club depuis mon arrivée.

« Pour le moment, il est vrai que mon contrat se termine en juin, mais je me concentre uniquement sur la suite, m’entraîner et jouer du mieux que je peux.

« Tout va s’arranger tout seul, je n’ai pas besoin d’en dire plus. Je dois continuer à faire ce que je fais et ça viendra tout seul.

“Bien sûr, j’aime être ici, je me sens aimé depuis mon arrivée et mon objectif est d’être ici le plus longtemps possible.”

L’Espagnol, 32 sélections par son pays, a été une constante à l’arrière depuis Chelsea depuis 2012. Il a semblé à l’aise d’opérer à l’arrière droit, à l’arrière gauche et maintenant du côté droit d’un dos à trois.

Il a rejoint les Blues peu de temps après leur victoire finale en Ligue des champions contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena. Il a immédiatement révélé son intention de les aider à en gagner un autre, même si cela ne se produirait que neuf ans plus tard.

Azpilicueta a joué 90 minutes lors de la victoire 1-0 contre Manchester City, son rival de Premier League. Le résultat a donné Thomas Tuchel son premier trophée en tant que manager de Chelsea, quatre mois seulement après le début de son règne.

Mauvaise nouvelle pour Harry Kane, alors que Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo visent le Golden Boot Award

Le Bayern remplace l’attaquant de Chelsea

Les titans allemands du Bayern sont préparer un déménagement pour Timo Werner en janvier, selon les rapports.

Le joueur de 25 ans n’a inscrit que 12 buts en 52 matches lors de sa première campagne, ce qui a fait naître des rumeurs de sortie anticipée.

Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est censé être un fan, mais il semble que le Bayern pourrait les battre à sa signature.

Football Insider écrit que l’équipe de Julian Nagelsmann a commencé à préparer un accord qui ramènerait Werner en Allemagne.

Ils considèrent le rythme en avant comme un remplaçant potentiel à long terme de Robert Lewandowski à l’avant.

LIRE LA SUITE: «C’est aussi simple que ça» – Tuchel jette le gant de Chelsea à un trio sous-performant