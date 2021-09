Le pilier de “Dancing With the Stars” revient en personne pour la saison 30

Un visage familier a de nouveau rejoint Danse avec les stars. Lundi, qui marquait la première de la saison 30, Len Goodman est revenu dans le panel des juges. Goodman, originaire du Royaume-Uni, a été contraint de rater la saison 29 de la série en raison des restrictions COVID-19. Derek Hough, qui est également revenu dans le panel, l’a remplacé pendant la saison 29.

La saison 30 de DWTS a débuté avec quatre juges dans le panel – Goodman, Hough, Carrie Ann Inaba et Bruno Tonioli. Ce fut un retour bienvenu pour Goodman, qui a partagé quelques commentaires de son domicile à Londres pendant la saison 29 car il n’a pas pu voyager au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours. ABC a publié une déclaration à l’époque sur le changement, qui disait : « À la lumière des circonstances actuelles, [Goodman] ne pourra pas juger cette saison en direct dans la salle de bal, bien qu’il fasse toujours partie de l’émission à un autre titre, partageant son expertise de la salle de bal depuis Londres. styles de danse auxquels les concurrents s’attaqueraient.

Hough, qui a déjà concouru en tant qu’ancien danseur professionnel dans la série ABC, a également publié une déclaration sur les changements apportés au panel de juges de DWTS, selon Newsweek. Sur Twitter, il a écrit : “Les chats sortent du sac 🙂 J’ai hâte d’être de retour dans la salle de bal. @DancingABC a toujours été et sera toujours incroyablement spécial pour moi. Cette émission m’a offert tellement de souvenirs et d’expériences inestimables. Des relations incroyables , croissance, triomphes, échecs, luttes, peurs.” Il a ajouté dans un message de suivi, “des célébrations, du plaisir et juste du divertissement pur. J’ai hâte de revenir en tant que juge. J’espère être juste, amusant, encourageant, honnête, serviable, compatissant et j’ai hâte de regarder ces incroyables les voyages se déroulent. A bientôt. & bonne chance à tous les concurrents cette saison.”

La saison 30 de DWTS a été diffusée lundi soir. Le casting comprend le chanteur country Jimmie Allen, l’ancien de Dances Moms JoJo Siwa et l’ancien célibataire Matt James. La saison a également marqué la deuxième avec Tyra Banks à la barre. Banks a été chargé d’héberger le programme peu de temps après l’annonce du licenciement de l’animateur de longue date, Tom Bergeron. Non seulement Bergeron a été congédié, mais sa co-animatrice, Erin Andrews, a également été une décision qui a dévasté de nombreux fans.