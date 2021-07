Le pilier de Leicester atteint une décennie de service après avoir signé un nouveau contrat

in

Marc Albrighton a signé un nouveau contrat avec Leicester City pour le garder au club jusqu’en 2024, date à laquelle il aura accumulé une décennie de service.

Albrighton a rejoint Leicester en provenance d’Aston Villa en 2014 et est devenu un vainqueur du titre de Premier League lors de la saison 2015-16. Encore important à 31 ans, il a joué 42 fois la saison dernière, notamment en finale de la FA Cup, au cours de laquelle les Foxes ont battu Chelsea pour soulever le trophée.

Il avait été lié à un déménagement à Burnley mais restera à la place avec Leicester, qui continue de se battre pour les places européennes.

“Je suis ravi. De toute évidence, c’est un club qui progresse chaque année », a déclaré Albrighton à LCFC TV.

«C’est un club fantastique, les gens ici, où va le club, la direction dans laquelle ils vont, c’est génial de faire partie.

« C’est un club dans lequel je me suis vraiment installé. J’ai une bonne relation avec les fans. Les gens ici sont formidables. Que ce soit le staff autour du terrain d’entraînement, le stade ou les joueurs, la direction, les entraîneurs, j’aime vraiment venir travailler tous les jours sur le terrain d’entraînement.

“J’aime entrer et travailler dur et avoir l’impression d’avoir fait quelque chose ce jour-là et, le faire au niveau auquel nous concourons, c’est un rêve pour moi.”

Albrighton, qui compte 253 apparitions à Leicester à son actif, a poursuivi: «J’ai toujours été le type de personne et de joueur qui veut s’établir dans un club et y rester au lieu de passer d’un club à l’autre et de voyager dans différents endroits.

« Je me suis installé ici, donc c’est génial et je l’apprécie vraiment.

Albrighton ne voit aucune limite pour Leicester

Leicester a une campagne en Ligue Europa à espérer pour la saison prochaine alors qu’il continue de faire pression pour se classer parmi les quatre premiers.

La victoire de la FA Cup était un symbole de leurs progrès et Albrighton pense que l’élan peut se poursuivre,

“Je pense que dans tous les domaines, il n’y a que des améliorations”, a-t-il ajouté. « Sur le terrain, les joueurs que nous recrutons maintenant sont des joueurs incroyables et ils nous emmènent dans la bonne direction sur le terrain. Et puis tout en dehors du terrain… le terrain d’entraînement, les installations que nous avons maintenant, ils sont parmi les meilleurs au monde.

“Donc, si nous voulons continuer à nous améliorer et continuer dans cette voie, il n’y a pas de limite pour ce club de football.”

L’entraîneur-chef Brendan Rodgers, dont Albrighton est un grand fan, a joué un rôle crucial dans l’ascension de Leicester ces dernières années.

“J’ai dit aux gens depuis qu’il est arrivé, il est le meilleur manager pour lequel j’ai travaillé”, a déclaré l’ailier. « Son souci du détail est absolument incroyable. Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant.

« Tous les gars diraient la même chose. Qu’il s’agisse du côté coaching ou du côté gestion des hommes, il est sur place.

“C’est génial de l’avoir à la barre et je pense que, sous lui, nous avons déjà montré l’année dernière, nous pouvons aller gagner des trophées et j’espère qu’il y en aura plus d’où cela vient.”

