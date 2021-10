Le pilier de Sheffield United reste optimiste pour la saison à venir

Le défenseur de Sheffield United, John Egan, a déclaré que les Blades s’amélioraient constamment en tant qu’équipe dirigée par le nouveau patron Slavisa Jokanović malgré un début lent.

Uni ont perdu leurs deux derniers Championnat matchs, avec leur défaite la plus récente à Bornemouth avant la trêve internationale.

Les hommes de Jokanović ont perdu 2-1 contre leur ancien première ligue homologues mais étaient au bout de certaines décisions d’arbitrage discutables.

Les défaites consécutives des Blades ont fait chuter l’équipe du South Yorkshire à la 14e place de la ligue, à six points des places des barrages.

S’adressant à The Star, Egan a déclaré: « Nous ne sommes pas là où nous voulions être.

« Mais ce sera toujours difficile dans cette ligue. Nous avons eu différents problèmes à affronter et nous avons une longue saison devant nous.

«Nous savons quel est notre objectif final et nous nous améliorons en tant qu’équipe, je pense. Nous nous améliorons tout le temps et pouvons, espérons-le, continuer à obtenir des résultats

« Vous ne pouvez pas regarder trop loin, nous voulons juste essayer de gagner le prochain match. C’est tout ce que vous pouvez faire. Il y a beaucoup de football à jouer.

Les Blades accueillent une équipe de haut vol Alimenter à Bramall Lane samedi et espèrent pouvoir mettre fin à leur série sans victoire avec une victoire bien méritée.

Les visiteurs sortent du dos d’une victoire dominante 1-0 contre West Brom avant la pause et cherchera une troisième victoire en championnat en quatre matchs.

« Ce sera difficile », a déclaré Egan. « C’est une très bonne équipe.

Le prêteur de Sheffield United, Ben Davies, prend une décision sur l’avenir

Défenseur des lames Ben Davies, qui est prêté par Liverpool, a déjà pris sa décision sur son avenir immédiat.

L’arrière central né à Barrow-in-Furness a décroché un coup de choc à Liverpool en février 2021. Il est arrivé avec Ozan Kabak le jour de la date limite de transfert avec Jurgen Klopp à la recherche d’une couverture défensive.

Klopp avait Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip souffrant tous de blessures à long terme. Et les Allemands avaient besoin de corps à Anfield. Pourtant, malgré la liste des blessures paralysantes, Davies n’a pas réussi à se frayer un chemin dans le calcul de la première équipe.

Davies n’a en fait pas encore fait d’apparition pour Liverpool et en août, il a été a accordé un prêt d’une saison à Sheffield United.

Mais l’ancien homme de York City a commencé à trouver ses marques après une demi-saison d’inactivité.

Davies a fait six apparitions dans le championnat et a commencé à former un partenariat solide avec John Egan. Les Blades trouvent également leurs marques dans le deuxième niveau et avec un nouveau manager pour démarrer également en Slavisa Jokanovic.

