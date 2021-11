Le pillage de masse de San Francisco est «hors de contrôle» – à venir dans une ville près de chez vous

du fil du 21e siècle :

Des scènes de pillages de masse et de vols organisés dans les commerces de détail à San Francisco au cours de la semaine dernière déclenchent enfin un réveil pour les Américains. Alors que les dirigeants progressistes et « socialistes démocrates » appellent à définancer la police et à vider les prisons du pays, l’anarchie sape rapidement le tissu du pays.

De plus, les meurtres et autres crimes violents sont en augmentation dans les villes dirigées par les démocrates aux États-Unis.

À l’été 2020, les organisateurs de Black Lives Matter ont cherché à justifier le pillage comme une forme de « réparations » pour les injustices historiques de l’esclavage, certains pensant qu’en matière de justice sociale, « la victoire passera par des émeutes ».

Certes, San Francisco « a un moment », mais ce problème s’étend bien au-delà des rues de la région de la baie de Californie.

CW Nevius du Examinateur de San Francisco écrit…

Les vidéos virales continuent d’affluer. Cela a commencé avec le voleur à l’étalage à vélo de Walgreens, chargeant son sac et roulant avec bonheur vers la porte pendant que tout le monde se tenait à l’écart et le regardait partir.

Ce clip a été diffusé des milliers de fois sur les réseaux nationaux (et probablement 2 000 sur Fox News). Maintenant, nous avons ce que je suppose être le prolongement logique de la mentalité ils ne vont rien faire si nous marchons et prenons des trucs – des foules faisant du smash and grabs.

Les récentes vidéos choquantes du pillage d’Union Square ont été constamment rejouées sur la télévision du réseau. Et il est plus qu’un peu déconcertant de voir des têtes parlantes sur la côte Est nous dire, avec assurance et autorité, quels sont nos problèmes.

Le livre « San Fransicko » a été un peu joué, pointant (ou donnant) du doigt la ville. Le chroniqueur de Dour George Will, entre autres, a été amené à peser sur les problèmes ici après avoir scanné le livre.

Vous pouvez deviner ce que la plupart d’entre eux pensent. Après tout, le sous-titre de San Fransicko est « Pourquoi les progressistes ruinent les villes ». Trop doux avec le crime. La procureure progressiste, Chesa Boudin, refuse de mettre les criminels en prison.

« Qu’attendez-vous? » ils disent. « C’est San Francisco. »

Et il y a quelque chose à cela, mais les problèmes de The City vont plus loin que le vol à l’étalage endémique…