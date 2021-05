Le pillage des patients atteints de Covid-19 est une préoccupation croissante

Les patients désespérés et leurs familles, voyant peu d’espoir dans la pénombre, s’adressent à toute personne ayant un lien avec les soins de santé.

L’Inde, dit-on souvent, est une terre de contradictions et elle a été renforcée par la crise Covid qui se déroule. La charge de travail croissante – actuellement à un niveau inquiétant d’environ 400 000 nouveaux cas chaque jour – a mis à nu un côté extrêmement bienveillant des Indiens ainsi qu’un visage totalement laid. À une extrémité, il y a des individus consciencieux qui font don de leur richesse personnelle, rassemblent des ressources ou abandonnent un lit d’hôpital en faveur d’une personne plus jeune ou d’un gurudwara offrant des langars d’oxygène (leur célèbre concept de cuisine communautaire désormais réutilisé pour distribuer de l’oxygène) à des philanthropes bien intentionnés aidant organisations non gouvernementales pour combler les lacunes dans la lutte contre Covid.

À l’autre extrémité, se trouve un visage horrible de l’humanité avec des éléments sans scrupules exploitant les vulnérables. Au centre de tout cela se trouve une lutte titanesque entre la demande et l’offre pour les médicaments essentiels, l’oxygène, les services d’ambulance et même pour la chaux douce et l’eau de coco avec des intermédiaires astucieux en tirant le meilleur parti. Les prix de bon nombre de ces produits et services ont été multipliés par 10.

Les patients désespérés et leurs familles, voyant peu d’espoir dans la pénombre, s’adressent à toute personne ayant un lien avec les soins de santé avec des prières pour aider à trouver un lit d’hôpital, une bouteille d’oxygène ou certains médicaments essentiels.

Fardeau de l’approvisionnement avec le patient

«C’est choquant, très inquiétant et tellement malheureux», déclare Kiran Mazumdar-Shaw, philanthrope et président de Biocon, la principale société biopharmaceutique de l’Inde. Elle pense que «la principale raison du problème est que la responsabilité de l’approvisionnement en médicaments essentiels ou en oxygène est laissée au patient plutôt qu’aux hôpitaux. Ceux-ci devraient tous être stockés dans les pharmacies des hôpitaux et partout où il y a un contrôle du gouvernement central sur la distribution de certains médicaments, les hôpitaux doivent travailler avec le gouvernement et veiller à ce que les fournitures soient mises à la disposition des hôpitaux.

Sur la base de sa propre expérience, dit-elle, «s’il est possible pour les hôpitaux de se procurer des médicaments comme l’Itolizumab auprès de Biocon, alors cela peut être fait pour d’autres médicaments et équipements critiques également.»

Si un inspecteur des drogues fait bien son travail mais finit par confisquer les médicaments ou prendre des mesures punitives contre l’acheteur (un membre de la famille du patient), qui est désespéré et doit se débrouiller seul, cela n’aide guère au milieu d’un pandémie. Certains estiment que l’objectif pourrait être de réduire l’écart entre l’offre et la demande. Soit il pourrait y avoir des moyens innovants d’augmenter les fournitures ou de les canaliser de manière à ce que le fardeau ne pèse pas sur le patient. L’autre option est de vérifier la demande injustifiée – car tous les patients n’ont pas besoin d’une longue liste de médicaments.

Vérification de la demande irrationnelle

Un scientifique et philanthrope de premier plan qui a suivi les développements liés à Covid dans le pays et soutenu les efforts des institutions de développement pour combler les lacunes dans la lutte contre Covid-19, estime qu’une façon de résoudre le problème est d’attaquer le déraisonnable. demande. Certains des médicaments, dit-il, sont encore des médicaments expérimentaux sans données réelles pour prouver leur efficacité et en fait, certains pourraient même s’avérer contre-productifs en produisant une gastrite chez les patients et en réduisant leur apport alimentaire. Préférant rester anonymes, dit-il, nous devons vérifier le sur-traitement imprudent et les longues ordonnances et investir davantage dans des systèmes et des interventions qui peuvent empêcher les patients d’avoir à inonder les hôpitaux. Mais alors, il y a des défis, si une action pénale stricte contre les médicaments aveugles devait être une solution pour dissuader les prestataires de soins de prendre des risques, disent les médecins, parfois ils sont obligés de prescrire des médicaments en raison de la pression des familles du patient et même si les médecins ne sont pas convaincus de l’efficacité d’un médicament expérimental, ils soulignent qu’ils n’ont tout simplement ni l’énergie ni le temps de se disputer avec les patients et finissent par les prescrire de toute façon.

Besoins actuels, approche future

Répondant aux inquiétudes soulevées par son collègue en Inde sur la montée de l’avidité et la tendance à exploiter la crise sanitaire actuelle, le professeur Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel, le fondateur du modèle de microcrédit Grameen que beaucoup de la sphère indienne de la microfinance et de l’inclusion financière ont suivi, dit, «ces situations sans précédent libèrent les forces du bien aussi bien que du mal.» L’important, que ce soit dans le contexte du virus ou des autres évolutions défavorables, dit-il, c’est «alors que nous prêtons attention aux besoins écrasants du présent, nous ne devons pas manquer l’occasion de préparer l’avenir. Nous devons trouver des idées et des initiatives pour apporter des changements institutionnels et politiques afin de nous assurer qu’à l’avenir de telles choses ne se reproduisent pas.

Ou comme le Dr Rajiv Kumar, économiste et vice-président du Niti Aayog, interrogé sur les prédateurs rapaces qui profitent des vulnérables en ces temps difficiles, dit: «ce dont nous avons besoin dans le pays est une renaissance morale qui est capable de faire passer les intérêts de la communauté avant eux-mêmes et de voir la valeur de ce que le Mahatma Gandhi a toujours dit: la fin ne justifie pas les moyens.

Pourquoi choisir Covid?

Mais alors, quiconque a suivi les soins de santé en Inde peut affirmer qu’il n’y a aucune raison de distinguer Covid. Après tout, n’avons-nous pas entendu dans le passé parler de commercialisation noire de médicaments, de faux médicaments vendus et de traitements excessifs? Ils soutiennent souvent que le vrai problème réside dans le fait de ne pas disposer d’un système de soins de santé fonctionnel pour les pauvres et la classe moyenne. Tant que le problème endémique d’une infrastructure de soins de santé branlante et d’un système défaillant ne sera pas corrigé, ces épisodes continueront de se répéter et, comme les événements du moment, semblent encore plus répandus.

