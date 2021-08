Le pilote automatique de Tesla fait l’objet d’une enquête pour ses accidents constants

in

19/08/2021

Le à 18:52 CEST

La Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a lancé une enquête sur le système de pilote automatique de Tesla. L’enquête a enquêté sur 11 collisions avec d’autres véhicules depuis 2018, qui ont fait 17 blessés et un mort.

« La plupart des incidents s’est produit après la tombée de la nuit et les situations d’accident comprenaient des mesures de contrôle de la scène telles que des feux de véhicule de premier intervenant, des fusées éclairantes, un panneau fléché illuminé et des cônes routiers », a écrit le bureau d’enquête sur les défauts (ODI) de la NHTSA dans un document qui détaille l’enquête. « Il a été confirmé que tous les les véhicules impliqués utilisaient le pilote automatique ou le régulateur de vitesse à détection de trafic pendant l’approche des collisions.”

L’évaluation préliminaire de l’ODI se concentre sur le pilote automatique sur les années modèles Y, X, S et 3 des années modèles 2014 à 2021. Cela couvre environ 765 000 véhicules électriques Tesla, comme le souligne Bloomberg. Incidents en question a eu lieu entre janvier 2018 et juillet de cette annéemême dans le Massachusetts, le Michigan et l’Arizona. L’ODI a également cité trois accidents en Californie.