La campagne 2021 a apporté la bataille la plus féroce pour être sacré champion du monde de Formule 1 de mémoire récente.

Lewis Hamilton et Mercedes ont détenu une sorte de monopole sur le prix ultime ces dernières années, mais Red Bull a développé son propre joyau qui pourrait dominer le sport pour les années à venir.

Verstappen et Hamilton se livrent roue à roue dans la chasse au championnat des pilotes

Max Verstappen n’a peut-être que 24 ans, mais il montre déjà qu’il a la capacité de défier Hamilton, 36 ans, jusqu’à la fin de la campagne.

Leur rivalité s’intensifie de semaine en semaine et cela est largement dû à la compétitivité des deux hommes alors qu’ils cherchent à remporter le championnat des pilotes.

Voici les moments clés de la bataille entre Hamilton et Verstappen alors que nous nous dirigeons vers la fin commerciale de la campagne.

Grand Prix d’Émilie-Romagne : 18 avril 2021

Une bataille franche entre Hamilton et Verstappen a montré les premiers signes de devenir compétitif en Italie alors que le pilote Red Bull a forcé son rival à écarter après un freinage tardif.

Hamilton s’est retrouvé sur le trottoir des saucisses pour éviter une grosse collision et Verstappen a remporté la course, malgré le départ de deux places derrière le pilote britannique.

Hamilton a déclaré après la course : « Max a pris un meilleur départ que moi, puis je pense que j’étais légèrement en avance dans le virage deux, mais j’évitais essentiellement de nous rejoindre.

«Max venait et venait et venait juste.

« Bien sûr, nous avons eu cette touche et j’ai dû utiliser la sortie, prendre ces gros trottoirs, mais je suis reconnaissant d’avoir réussi à le traverser. »

Hamilton a été contraint à l’écart à la suite d’une signature tardive du Grand Prix d’Espagne de Verstappen: 9 mai 2021

Verstappen et Hamilton ont commencé en première ligne et ont fait un tout aussi bon début de course.

Le pilote Red Bull a pris une route plus affirmée dans le premier virage, prenant Hamilton par surprise et le forçant à nouveau à écarter.

Alors que Verstappen prenait la tête dans ce virage, la patience de Hamilton a fini par payer puisqu’il a remporté la course.

« Je continue d’aimer cette bataille que nous menons », a déclaré Hamilton par la suite.

« Je ne savais pas si nous serions capables de les suivre d’aussi près qu’au final.

« Évidemment, au virage 1, le départ n’était pas idéal et nous allons devoir le revoir et voir comment nous pouvons faire mieux à l’avenir.

« Mais dès que nous avons été dépassés dans le virage 1, je me suis dit ‘OK, passe dans un mode différent’. C’était en fait une très bonne journée.

« J’ai beaucoup appris sur Max aujourd’hui, peut-être plus que toutes les autres courses réunies. »

Verstappen a fait un geste étonnant à Hamilton dans le premier tour mais a perdu la course Grand Prix de Grande-Bretagne : 18 juillet 2021

C’était le jour où la rivalité entre les deux s’est accélérée après que Verstappen a pris le contrôle du classement avec trois victoires consécutives en GP.

Mais une course à Silverstone allait toujours apporter une motivation supplémentaire à Hamilton et le héros de la ville natale était à la traîne après la qualification pour le sprint.

Avant la course dimanche, Hamilton était déterminé à sortir vainqueur, ce qui a donné lieu à des courses férocement compétitives au début.

En entrant dans un virage, aucun des deux pilotes n’a reculé dans un duel roue contre roue qui s’est terminé par une collision entre la roue arrière droite de Verstappen et l’avant gauche de Hamilton et l’envoi du pilote néerlandais dans les barrières.

À la suite de la collision, Hamilton s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes, mais a finalement dépassé Charles Leclerc à la mort pour remporter la victoire.

F1

L’avant gauche de Hamilton a fait sortir Verstappen de la piste

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, n’a pas hésité à critiquer Hamilton lorsqu’il a déclaré à Sky : « Cela ne devrait pas être comme ça pour être honnête avec vous.

« Max a eu un accident de 51 g. Lewis Hamilton est un champion du monde, il ne devrait pas faire de telles manœuvres.

«C’est inacceptable. Le plus gros résultat aujourd’hui est qu’il n’a pas été blessé.

« Il a dû aller à l’hôpital pour des contrôles de précaution après un accident de 51 g, alors j’espère que Lewis est très content de lui. »

Horner a ajouté: « Pour moi, c’est une victoire creuse. »

F1

Verstappen a percuté la barrière de pneus à 180 mph

Un Verstappen furieux a écrit sur les réseaux sociaux : « De toute évidence, très déçu d’être sorti comme ça. La pénalité infligée ne nous aide en rien et ne rend pas justice au mouvement dangereux de Lewis en piste.

« Regarder les célébrations après la course alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif. »

Hamilton a répondu en disant: « Je n’ai tout simplement pas l’impression qu’il a besoin d’être aussi agressif que lui.

« Nous descendons au virage six et il se cogne avec moi. J’étais assez loin à l’intérieur dans Nine et aucun de nous n’a reculé et c’était le résultat final.

« J’ai réussi pendant longtemps sans entrer en collision avec quelqu’un, mais quand quelqu’un est tout simplement trop agressif, ces choses sont inévitables. »

Hamilton a levé le drapeau de l’Union de sa voiture après avoir remporté la victoire

F1

La voiture Red Bull a été enlevée dans un piteux état Grand Prix d’Italie : 12 septembre 2021

Après avoir perdu puis reconquis sa place en tête du championnat des pilotes, la rivalité de Verstappen avec Hamilton devenait vraiment intense.

Une autre qualification de sprint a vu le pilote Red Bull se diriger vers la course en pole position tandis que Hamilton était quatrième.

Un incident d’arrêt au stand à mi-parcours de la course a mis les pilotes sur une trajectoire de collision alors que Hamilton sortait de la voie des stands avec Verstappen remontant rapidement dans la ligne droite.

Le pilote britannique est sorti aux côtés de Verstappen et alors que le Néerlandais avait juste assez de place pour contourner le premier virage alors qu’ils conduisaient roue à roue, l’homme Red Bull a été coincé dans le suivant et après avoir choisi de ne pas se retirer du duel les deux voitures sont entrées en collision.

Verstappen a été poussé sur le trottoir des saucisses après la collision entre son pneu arrière droit et l’arrière gauche de Hamilton et qui a projeté la voiture Red Bull dans les airs avant d’atterrir sur le dispositif de protection à halo de Mercedes.

En conséquence, les deux pilotes ont été contraints à l’abandon de la course.

Lewis Hamilton et Max Verstappen s’affrontent dans le Grand Prix d’Italie

Red Bull a décrit l’accident comme « un incident de course », tandis que le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, l’a décrit comme « une faute tactique » de Verstappen.

Après la course, Hamilton a déclaré : « Il ne voulait tout simplement pas céder aujourd’hui.

Il savait quand il entrait dans le virage 2 ce qui allait se passer, il savait qu’il allait sur le trottoir mais il l’a quand même fait.

Verstappen a également donné sa version des événements, en déclarant : « Je ne m’attendais pas à ce qu’il continue à serrer, serrer, serrer, parce qu’il n’en avait même pas besoin.

«Il a juste continué à me pousser de plus en plus large et à un moment donné, il n’y avait nulle part où aller.

« Vous avez besoin de deux personnes pour travailler ensemble pour faire un coin. »

En fin de compte, il a été jugé que Verstappen était « principalement à blâmer » et, par conséquent, il a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille pour le Grand Prix de Russie.

Hamilton a essayé de faire marche arrière et de continuer, mais ils étaient tous les deux hors course

Verstappen a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille du Grand Prix des États-Unis : 24 octobre 2021

La tension entre les deux hommes a menacé de déborder à Austin avant même que les lumières ne soient en cours à la suite d’un accrochage à l’entraînement.

Red Bull a mal commencé le week-end sur le Circuit des Amériques, à près d’une seconde de ses rivaux Mercedes lors des premiers essais, avant de regagner du terrain lors de la deuxième séance.

Le leader du championnat, Verstappen, a connu une première sortie difficile, n’ayant pas réussi à terminer son court terme en raison du trafic.

Ensuite, lors de la deuxième séance, il s’est retrouvé aux côtés d’Hamilton dans la ligne droite départ/arrivée.

Les rivaux inséparables du titre étaient côte à côte pour le premier virage, Hamilton passant le Néerlandais dans le virage à gauche en épingle à cheveux.

Verstappen a été interpellé en qualifiant Hamilton d' »idiot stupide » sur la radio de son équipe, avant de sortir son majeur de la voiture au septuple champion du monde.

Hamilton a dépassé Verstappen dans un mouvement fougueux lors des premiers essais

Hamilton a réagi à l’explosion de Verstappen en déclarant : « Je pense qu’au cœur de tout, il doit y avoir du respect.

«Quand je pense et que j’entends les choses qui sortent de la bouche des conducteurs, je pense aux jeunes enfants qui nous regardent.

« Il y a des enfants qui nous regardent et ils nous regardent pour trouver de l’inspiration et des conseils. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, ce qui n’est certainement pas bon pour les jeunes enfants qui regardent.

Verstappen s’est finalement remis d’une mauvaise pratique pour propulser Hamilton à la victoire aux États-Unis et étendre son avance au classement.

Verstappen a salué Hamilton avec un seul doigt alors que le Britannique survolait le Grand Prix du Brésil: 15 novembre 2021

Hamilton a ravivé son rêve d’un huitième championnat du monde record après avoir remporté une brillante victoire à Sao Paulo.

Il a reçu un coup dur vendredi puisqu’il a été exclu des qualifications et projeté au fond de la grille.

Hamilton a réagi en passant de la dernière à la cinquième place lors de la course de sprint de samedi – bien qu’il ait également perdu cinq places sur la grille pour une pénalité de moteur.

Après la course, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré à Hamilton à la radio : « Lewis, travail brillant, limitation des dégâts. F *** les tous.

Hamilton a répondu : « Copiez. Ce n’est pas encore fini. »

Hamilton a commencé 10e dimanche après sa série de pénalités, mais s’est frayé un chemin devant Verstappen avec seulement 12 tours à faire.

Mais le dépassement n’a pas été sans plus de controverse car au tour 48, le leader de la course, Verstappen, a forcé le Britannique à quitter la piste pour protéger son avance.

Les commissaires sportifs ont noté l’incident pendant la course mais ont conclu qu’aucune enquête n’était nécessaire.

Mercedes a maintenant annoncé qu’elle sollicitait un « droit de révision » sur la « base de nouvelles preuves non disponibles pour les commissaires au moment de leur décision ».

UNE COURSE DRAMATIQUE POUR LA VICTOIRE ! Hamilton passe presque Verstappen, mais le n°33 force le n°44 à quitter la piste alors que l’incident est en cours d’examen par les commissaires sportifs ! pic.twitter.com/ghG1st15lg – TSN (@TSN_Sports) 14 novembre 2021