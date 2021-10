Le pilote d’aujourd’hui n’a pas utilisé Squid Game Fame

Le pilote d’aujourd’hui n’a pas réussi à utiliser Squid Game Fame | INSTAGRAM

Depuis la renommée de « Jeu de calmar » est devenu présent sur les réseaux sociaux comme un phénomène implacable, de nombreuses personnes en ont déjà marre de l’observer partout et considèrent que désormais les chaînes de télévision et surtout l’émission TODAY ont voulu profiter de la notoriété de ladite série coréenne et les internautes en ont désapprouvé une de leurs chauffeurs pour cela.

Biensûr que Télévision ne pouvait pas manquer l’occasion de profiter de la grande renommée dudit programme de divertissement qui est sorti en Netflix il y a quelques semaines et qui jusqu’à présent a été placé comme l’un des Séries les plus vues de ladite plate-forme.

Eh bien, pour cette raison même, dans le Spectacle de réalité de danse « Les étoiles dansent AUJOURD’HUI » du programme du matin, ils se sont habillés comme l’un des personnages et participants dudit jeu mais pour interpréter une danse amusante qui pour les juges était très bonne mais pour certains téléspectateurs, il était répréhensible de vouloir s’accrocher à la renommée que la série a obtenue.

C’est ce même 26 octobre que Mariazel et Yurem pIls ont présenté une chorégraphie utilisant les costumes des participants du jeu de la série en plus d’utiliser l’un des mouvements effectués par l’un des protagonistes, bien sûr dans le but d’essayer d’attirer l’attention des utilisateurs qui ont aimé observer cette fiction. tellement impressionnant pour beaucoup.

Mais comme nous l’avons mentionné précédemment, les réseaux sociaux ne pardonnent pas, malgré le fait que certains juges ont apprécié la danse et lui ont attribué de bonnes notes, même si d’ailleurs cela n’a pas suffi à les convaincre d’avoir les meilleures notes souhaitées, car pour C’est précisément pour cette raison que les utilisateurs de Twitter ont immédiatement exprimé leur opinion sur la question.

Certains utilisateurs ont déclaré qu’il était ennuyeux et répréhensible d’essayer de conserver la renommée de cette série, en plus de ce que peu de gens aiment beaucoup Yurem, bien qu’il soit également le favori de beaucoup pour sa personnalité amusante et son énergie juvénile. .

C’est pour cette raison que certains fans du drame sont venus donner leur avis et bien sûr tous n’étaient pas contents, ce qui arrive pratiquement tous les jours dans l’application de l’oiseau bleu, un lieu plein de liberté parfois quelque peu toxique et beaucoup l’ont déjà remarqué.

Qu’est-ce que tu penses? Avez-vous vu la danse que les chefs d’orchestre ont exécutée aujourd’hui ? Qu’est-ce que tu en penses? Pour le moment, nous devrons continuer à attendre la deuxième saison de ladite série, qui a déjà été confirmée par le géant du streaming Netflix, qui continuera sûrement à profiter du boom qui a touché des millions de personnes.

Malgré son grand succès, il existe également d’autres profils qui expriment leur mécontentement à l’égard dudit divertissement, assurant qu’il n’est pas si bon, en plus du fait que, grâce à tant de mèmes partagés à son sujet, beaucoup en ont déjà marre de n’entendre que son nom, de sorte qu’ils ne prennent pas en charge tout ce qui a à voir avec un tel contenu.