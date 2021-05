Le pilote de cascade de James Bond obtient le rôle d’Aston Martin F1

Aston Martin a nommé Jessica Hawkins, pilote de la série W et pilote de cascade de James Bond.

Parallèlement à son nouveau rôle, Hawkins participera cette année à la W Series, le championnat international de Formule 3 pour les pilotes féminines qui doit se dérouler en soutien à huit grands prix de F1 cette année.

Le joueur de 26 ans de Poole a participé à la première édition 2019 de la série W, terminant 11e au classement derrière le champion Jamie Chadwick.

Hawkins a également beaucoup travaillé en tant que pilote de cascade, y compris dans le prochain film de James Bond No Time to Die.

Hawkins a déclaré au site Web d’Aston Martin: «Je suis extrêmement heureux de rejoindre Aston Martin Cognizant Formula 1 Team en tant que nouvel ambassadeur pilote et j’ai vraiment hâte de travailler avec Lance Stroll, Sebastian Vettel, Nico Hulkenberg et le reste de l’équipe.

«En fait, même si ce sera sûrement un sacré travail acharné, c’est un rêve devenu réalité pour moi. De plus, je n’ai certainement pas peur du travail acharné.

«Je veux aussi rendre hommage et remercier la W Series, qui est un championnat brillant sans lequel je n’aurais tout simplement jamais eu cette chance incroyable de travailler au sein d’une si grande équipe de Formule 1.

«Je continuerai de courir en W Series cette année et malgré ma nouvelle position super excitante avec Aston Martin, je resterai pleinement concentré sur mon cœur dans le but de marquer autant de points que possible dans le championnat W Series 2021. pouvez.”

Otmar Szafnauer, directeur de l’équipe Aston Martin, a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir Jessica Hawkins en tant que nouvelle pilote ambassadrice de l’Aston Martin Cognizant Formula 1 Team.

«Jusqu’à présent, elle n’a pas eu la tâche facile dans sa carrière de pilote, elle doit toujours se battre pour les commandes comme le font tous les jeunes pilotes, en particulier les jeunes femmes, et sa détermination à battre les cotes est aussi évidente qu’admirable.

«Jessica s’est bien acquittée de la saison inaugurale de W Series, 2019, terminant dans le top 12 du classement de la série, lui permettant de passer à la prochaine saison de W Series qui se déroulera sur la carte de soutien de huit grands de Formule 1 prix cette année.

«Nous sommes sûrs que Jessica travaillera très bien avec tout le monde dans notre équipe dans une variété de disciplines, à la fois lors des grands prix et entre eux, ainsi qu’avec nos nombreux partenaires.

