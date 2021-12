Le pilote de Doomed Learjet crie « Oh S*** » quelques secondes avant le crash

Lire du contenu vidéo

Un son horrible a fait surface, relatant les dernières secondes d’un atterrissage raté qui a laissé tout le monde à bord d’un Learjet mort.

L’avion s’est écrasé lundi soir lors de son approche finale pour atterrir à Gillespie Field dans le comté de San Diego.

#BREAKING : un avion s’écrase dans un quartier près de San Diego. Aucun mot sur les blessures. Plusieurs maisons sont sans électricité. (via @FOX5SanDiego) Mises à jour sur @KRON4News en direct à Primetimehttps://t.co/lIiOYLnQXa pic.twitter.com/EBAVZJaqgd – Jonathan McCall (@JonathanMcCall) 28 décembre 2021 @JonathanMcCall

Tout semble normal pendant que le pilote parle à la tour. Le pilote semble détendu et tout semble fonctionner comme d’habitude, mais soudainement, la panique s’installe.

Le pilote crie : « Oh merde, oh merde, oh merde ! » Ses mots sont suivis d’un cri, et c’est la dernière transmission.

Les 4 personnes à bord ont été tuées. L’avion s’est presque désintégré lors de l’impact, laissant une boule de feu.

Il pleuvait à ce moment-là et l’avion a heurté plusieurs lignes électriques. La cause de l’accident, cependant, n’a pas encore été déterminée.

L’accident a causé une panne de courant dans la région.

Les noms des victimes n’ont pas encore été révélés.