Le pilote de Formule 1 Nicholas Latifi révèle qu’il a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux à la suite d’un accident à Abu Dhabi qui a aidé Max Verstappen à arracher le titre mondial à Lewis Hamilton

Le pilote de Formule 1 Nicholas Latifi a révélé qu’il avait reçu des menaces de mort après le Grand Prix d’Abou Dhabi, où son accident tardif a aidé Max Verstappen à battre Lewis Hamilton pour le titre mondial.

La star britannique Hamilton se dirigeait vers une huitième victoire au championnat lors de la finale de la saison au Moyen-Orient, 12 secondes d’avance sur son rival pour le titre Verstappen avec sept tours à faire.

Latifi a fait l’objet de critiques inacceptables

Et le Canadien a maintenant révélé l’étendue des abus

Mais les choses ont rapidement mal tourné pour le pilote Mercedes lorsque la Williams de Latifi a filé en poursuivant Haas de Mick Schumacher, entrant en collision avec le mur au virage 14, recouvrant la piste de débris.

Une voiture de sécurité a été appelée, regroupant les pilotes restants, Verstappen passant rapidement de la deuxième place pour mettre des pneus neufs sur sa Red Bull.

Il y avait alors cinq voitures doublées entre Hamilton et Verstappen lorsqu’il a quitté la voie des stands, le directeur de course Michael Masi les informant qu’ils n’étaient pas autorisés à passer, donnant apparemment le titre à Hamilton.

Cependant, avec une piste dégagée et sûre, Masi est ensuite revenu sur sa décision dans des circonstances sans précédent et controversées, n’autorisant que cinq voitures doublées, avant de faire entrer la voiture de sécurité juste avant le dernier tour.

Une voiture de sécurité tardive a volé un certain huitième titre à un Hamilton vidé

Le monde du sport a été stupéfait lorsque Verstappen a eu l’opportunité de décider du championnat dans le dernier tour

L’appel a essentiellement laissé Hamilton comme un canard assis dans le dernier tour d’une saison étonnante, permettant à Verstappen de passer avec des pneus neufs au virage cinq, remportant son premier championnat.

La controverse et la colère ont régné après la course, Mercedes a immédiatement protesté contre la décision et fait part de son intention de porter l’affaire devant la Cour d’appel internationale de la FIA.

Masi a reçu d’intenses critiques de la part du monde du sport, tout comme Latifi pour son accident crucial.

S’exprimant pour la première fois depuis le décideur de la saison du 12 décembre, Latifi a publié une déclaration sur son site Web, révélant qu’il avait reçu des menaces de mort pour son rôle dans le décideur du titre.

Latifi a terminé 17e au championnat du monde avec sept points après une solide fin d’année

Il a écrit : « Il suffit d’un incident au mauvais moment pour que les choses soient complètement démesurées et fassent ressortir le pire chez les personnes qui sont soi-disant « fans » du sport.

« Ce qui m’a choqué, c’est le ton extrême de la haine, des abus et même des menaces de mort que j’ai reçues.

« En réfléchissant à ce qui s’est passé pendant la course, il n’y avait vraiment qu’un seul groupe de personnes à qui je devais m’excuser pour le DNF : mon équipe.

Latifi s’est vu plongé dans l’oeil du cyclone pour une petite erreur

« Je l’ai fait juste après. Tout le reste qui a suivi était hors de mon contrôle.

Latifi s’est souvenu de « haine, d’abus et de menaces de violence » choquants, mais a déclaré qu’il faisait simplement son travail en luttant pour un poste.

« Certaines personnes ont dit que je courais pour une position qui n’avait pas d’importance avec seulement une poignée de tours restants », a-t-il écrit.

« Mais que je coure pour des victoires, des podiums, des points ou même la dernière place, je donnerai toujours tout mon possible jusqu’au drapeau à damier. Je suis le même que tous les autres pilotes sur la grille à cet égard.

La position pour laquelle Latifi se battait était peut-être sans importance, mais il ne serait pas un pilote de F1 s’il abandonnait simplement

Le conducteur canadien a également déclaré que des personnes proches de lui avaient été victimes d’abus et de menaces à la suite de la saison 2021.

Latifi a ajouté qu’en dépit de sa forte volonté, il était troublé par l’effusion de haine et a déclaré qu’il était important de dénoncer ces incidents.

« Avoir une peau épaisse fait partie intégrante d’un athlète, surtout lorsque vous êtes constamment en position d’être scruté », a-t-il écrit.

«Mais bon nombre des commentaires que j’ai reçus la semaine dernière ont franchi la ligne vers quelque chose de beaucoup plus extrême. Cela m’inquiète de savoir comment quelqu’un d’autre pourrait réagir si jamais ce même niveau d’abus était dirigé contre eux.

Latifi s’inquiète de la façon dont les autres athlètes réagiront à de tels abus

«Je me rends compte qu’il est peu probable que je convainque ceux qui ont agi de cette manière envers moi de changer leurs habitudes – et ils peuvent même essayer d’utiliser ce message contre moi – mais il est juste d’appeler ce genre de comportement et de ne pas rester silencieux.

« Le sport est par nature compétitif, mais il doit rassembler les gens et non les séparer.

« Si partager mes réflexions et souligner le besoin d’agir n’aide qu’une seule personne, alors cela en valait la peine. »

