Le pilote de Medical Car van der Merwe manquera probablement d’autres courses en raison des règles de Covid-19 · .

Le pilote de Medical Car de Formule 1, Alan van der Merwe, sera probablement absent des autres courses cette année en raison des restrictions de Covid-19.

Van der Merwe a contracté Covid-19 pour la deuxième fois avant le Grand Prix de Turquie et n’a pas pu participer au week-end. Le Dr Ian Roberts, avec qui il partage la voiture médicale, a également été testé positif avant l’événement d’Istanbul et a été remplacé.

Comme van der Merwe n’est pas vacciné contre le Covid-19, il pourrait ne pas être en mesure d’accompagner la F1 aux futures manches du championnat dans les pays en fonction des restrictions locales.

« D’après ce que nous comprenons, il y a quelques pays dans lesquels vous ne serez probablement pas autorisé à entrer dans le pays à moins d’être vacciné, ce qui n’est pas différent dans certaines parties du monde, des vaccins contre le paludisme ou tout ce que vous pouvez. t entrer », a déclaré le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi.

« Vous devez vous conformer à ces exigences pour entrer dans le pays et de ce point de vue, la FIA doit évidemment respecter les exigences du pays pour entrer et comme toutes les équipes et tout le monde. »

La FIA devra « très probablement » remplacer van der Merwe pour certaines manches à venir, a déclaré Masi.

Pour le Grand Prix de Turquie, le pilote de voiture de sécurité de Formule E Bruno Correia a été recruté pour conduire la voiture médicale, accompagné du Dr Bruno Franceschini à la place de Roberts.

« Bruno Correia a en fait été l’un de nos conseillers pilotes en F2 et F3 cette année », a expliqué Masi. « C’est une grande famille et c’était formidable pour les deux d’être disponibles à court terme. Ils sont toujours en quelque sorte nos premières réserves dans le cas où quelque chose comme cela se produirait qu’aucun de nous ne souhaite jamais. »

« Après avoir parlé à Alan et Ian plusieurs fois au cours du week-end, ils vont relativement bien », a ajouté Masi. « Les deux ont été disponibles tout le week-end au bout d’un téléphone ou de tout ce qui était nécessaire pour aider le Dr Bruno et Bruno à s’acclimater à ce monde. »

Correia a remplacé van der Merwe en TurquieVan der Merwe a expliqué ses raisons de ne pas être vacciné dans une série de publications sur les réseaux sociaux.

« Je suis pleinement conscient que je serai potentiellement moins employable ou que ma liberté de mouvement sera restreinte en fonction de mes choix », a-t-il déclaré. « Le fait que je ne préfère pas la commodité à ma propre santé ne signifie pas que je prends des décisions par égoïsme. Nous voulons tous être en bonne santé.

«Je continuerai à adhérer aux directives de santé publique, à réduire les risques autant que possible et je respecterai les décisions des autres de la même manière. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait de la polarisation ou de la haine dans chaque discussion sur les masques ou les vaccins.

«En Suisse (je suis à moitié suisse) et dans d’autres pays développés, une infection antérieure compte autant qu’un vaccin. J’espère que ces pays savent ce qu’ils font et respectent également les règles plus restrictives des pays et ne voyagent pas là-bas.

« Pour lever le doute : si vous voulez vous faire vacciner, faites-le. Je suis pro-vaccin pour ceux qui veulent et peuvent les avoir.

