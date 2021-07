Le pilote de moto de 14 ans Hugo Millan décède après un horrible accident

Hugo Millan, un coureur moto espagnol de 14 ans est décédé dimanche au milieu d’une course, ont annoncé les organisateurs. Millan a été heurté par un autre coureur qui n’a pas pu le contourner après s’être arrêté au milieu de la piste. Il a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin, mais le personnel médical du circuit n’a pas pu lui sauver la vie.

Millan participait à la course European Talent Cup sur le circuit MotorLand Aragón. Il était dans le deuxième tour de la course lorsqu’il est tombé, rapporte l’Associated Press. Millan, qui était à la deuxième place à l’époque, a perdu le contrôle de sa moto et est tombé. Il est resté immobile au sol tandis que d’autres coureurs passaient. Oleg Pawelec n’a pas pu éviter Millan et a frappé l’adolescent de plein fouet, selon les organisateurs. Pawelec n’a pas été blessé dans l’accident et a quitté la piste tout seul.

Nous sommes profondément attristés d’annoncer qu’Hugo Millán a succombé à ses blessures après une chute dans la course HETC. Nous envoyons tout notre amour et notre soutien à sa famille, son équipe et ses proches. Tu vas nous manquer Hugo. pic.twitter.com/IuSlkdCzxJ — FIM CEV Repsol (@CEVMotorcycle) 25 juillet 2021

Le personnel médical de la piste a aidé Millan pendant plusieurs minutes avant qu’il ne soit emmené à l’hôpital de la piste. Il a ensuite été transféré dans un hôpital local par hélicoptère. Le personnel médical n’a pas pu sauver la vie de Millan. Il était au milieu de sa saison la plus réussie dans le FIM CEV Respol, “plusieurs podiums pour démontrer sa régularité alors qu’il courait en tête de la classe”, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. “La FIM, la FIM Europe, Dorna et MotorLand Aragón Circuit transmettent nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis, à l’équipe et aux proches de Millan.”

Plusieurs pilotes de moto ont pleuré la mort de Millan sur Twitter. “RIP, Hugo Millan”, a tweeté dimanche Marc Marquez, sextuple champion de MotoGP. « Mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et son équipe. »

“J’ai apprécié la course d’aujourd’hui même si le résultat n’était pas ce à quoi je m’attendais”, a tweeté la coureuse Ana Carrasco. “Même ainsi aujourd’hui, il n’y a pas de courses, pas d’histoires qui comptent après ce qui est arrivé à Hugo Millan. Nous avons perdu un autre coéquipier et tout le reste n’a pas d’importance. Repose en paix champion.”

“Une nouvelle dévastatrice selon laquelle Hugo Millán, 14 ans, a perdu la vie alors qu’il courait en Aragon lors de la Coupe CEV. Le pilote de Huelva avait un grand talent et était 3e du championnat”, a tweeté l’équipe Suzuki Ecstar. “Toutes nos pensées vont à sa famille, ses amis et son équipe en cette période horriblement triste.”