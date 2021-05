Le pilote de Moto3 Jason Dupasquier est décédé

30/05/2021

Act à 12:36 CEST

Jason Dupasquier est décédé ce dimanche -comme confirmé par MotoGP- après avoir été opéré, après sa chute le jour des qualifications pour le Grand Prix d’Italie. Le pilote suisse a subi “une chirurgie thoracique pendant la nuit en raison d’une blessure vasculaire” et par conséquent, il est également resté en “soins intensifs dans un état très grave”.

Lors de la course Moto3 de ce dimanche, les pilotes ont rendu hommage à Dupasquier avant le Warm Up. Prüstel GP – l’équipe du coureur suisse – a décidé de ne pas courir le Grand Prix d’Italie. De même, Thomas Luthi – son compatriote et mentor – a également abandonné la course au Mugello pour accompagner la famille de Jason à l’hôpital. Non participant a également été rejoint par Noah Dettwiler (Red Bull Rookies Cup).

Lors de la journée de qualification Moto2 ce samedi, le Suisse Dupasquier a subi une chute lors des dernières minutes de la Quali et selon les déclarations de ses coéquipiers, il a été heurté par une moto avant de rester immobile sur la piste. De ce fait, il a nécessité l’intervention des services d’urgence et a été transféré par hélicoptère dans un hôpital de Florence.