Le pilote de réserve Alex Albon explique quand son rôle dans Red Bull « devient vraiment amusant »

Pour Alex Albon, son travail sur simulateur « devient vraiment amusant » lorsqu’il aide Max Verstappen et Sergio Perez à peaufiner leurs voitures lors d’une course.

Albon est passé d’un siège de course Red Bull à des fonctions de pilote d’essai et de réserve pour la campagne 2021, bien que ses contributions aient été vitales tout au long d’une campagne 2021 où Red Bull court après les titres des pilotes et des constructeurs.

L’une de ses plus grandes responsabilités est le simulateur et lors d’un week-end de course, cela devient vital, Albon s’efforçant de corréler les problèmes signalés par Verstappen et Perez entre la piste et le simulateur, avant de donner son avis aux ingénieurs pour trouver une solution.

Et c’est au cours de ce processus que se déroulent les moments de plaisir.

« C’est à ce moment-là que ça devient vraiment amusant, nous écoutons les retours de Verstappen et Perez et leurs expériences sur la piste. Ensuite, nous donnons nos suggestions », a déclaré Albon lors du podcast Talking Bull.

« En supposant que Verstappen ait certains problèmes ou changements qu’il souhaite apporter, nous devons d’abord nous assurer que nous avons les mêmes problèmes dans le simulateur que lui.

« Par exemple, s’il a une voiture avec un déséquilibre arrière au virage deux, nous devons simuler cela et faire des ajustements pour qu’il soit heureux. Ce retour est ensuite transmis à son ingénieur.

Ce n’est pas non plus un processus rapide – Albon est sans doute le plus occupé de tous les pilotes soutenus par Red Bull, car son travail de simulation peut lui laisser quelques heures seulement entre le départ de la piste et son retour pour le jour d’action suivant.

« Nous allons parfois jusqu’à 23h00 et le samedi je dois me lever vers 15h00/4h00 pour aller sur la piste », a-t-il révélé.

« La Formule 1 est très mouvementée, mais maintenant c’est peut-être encore plus mouvementé. J’ai eu une semaine de congé la semaine dernière pour la première fois en quatre mois et demi.

Albon a déjà admis que regarder de côté était comme une « torture » cette saison, mais heureusement, il reviendra sur la grille en 2022 avec Williams.

Le pilote thaïlandais s’alignera aux côtés de l’ancien coéquipier de F2 Nicholas Latifi alors que la Formule 1 entre dans une nouvelle ère.