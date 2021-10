Le pilote de revival ‘LA Law’ ajoute une étoile originale à la série ABC

Une autre star originale de LA Law rejoint la prochaine série de suites en développement chez ABC. Corbin Bernsen incarnera à nouveau l’avocat Arnold Becker dans la version mise à jour de la série classique. Blair Underwood a déjà rejoint Jonathan Rollins. Marc Guggenheim, dont les crédits incluent Law & Order, Arrow et Legends of Tomorrow, et Ubah Mohamed écrivent le nouveau pilote.

« J’ai souvent pensé à revisiter LA Law et Arnie Becker au fil des ans », a déclaré Bernsen dans une déclaration au Hollywood Reporter lundi. « Maintenant, cela semble le moment idéal pour explorer notre monde en évolution rapide à travers les yeux de Becker. Attachez vos ceintures. » Dans la nouvelle émission, Becker est un « ancien lothario qui n’a pas changé depuis les années 1980, mais le monde a changé. Maintenant dans la soixantaine, il est aux prises avec un paysage sexuel et politique en évolution rapide ».

Dans la nouvelle série, Rollins d’Underwood sera un avocat conservateur, plus aussi idéaliste qu’il l’était dans la série originale. Il se heurtera à un personnage plus jeune, JJ Freeman, qui veut mener le changement politique et juridique. Le personnage d’Underwood a été introduit dans la deuxième saison de LA Law et il est resté dans la série jusqu’à sa fin. Bernsen a joué dans les huit saisons et le film de suivi de 2002. Bernsen a également récemment joué dans Psych.

La nouvelle de la série de suites a fait surface pour la première fois en décembre 2020 et ABC a passé une commande pilote formelle plus tôt ce mois-ci. Bien que LA Law ait été diffusé sur NBC, il a été produit par 20th Century Fox Television, maintenant le studio 20th Television appartenant à Disney. Il est décrit comme une « révision de la série primée aux Emmys mettant en vedette des personnages familiers travaillant aux côtés de nouveaux sur les problèmes les plus brûlants de la journée ». Guggenheim et Mohamed, qui ont également travaillé sur Legends of Tomorrow, sont producteurs exécutifs aux côtés d’Underwood et du réalisateur Anthony Hemingway.

LA Law a été créé par feu Steven Bochco et Terry Louise Fisher. La veuve de Bochco, Danya, et son fils Jesse sont producteurs exécutifs par Steven Bochco Productions. La série originale a fait ses débuts en 1986 et s’est terminée en 1994, avec le film de suivi diffusé en 2002. La série a remporté 15 Primetime Emmy Awards, dont une série dramatique exceptionnelle à quatre reprises.