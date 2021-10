Le pilote de voiture médicale Alan van der Merwe devrait manquer les dernières courses de Formule 1 2021

Le pilote de Formule 1 Medical Car Alan van der Merwe devrait manquer le reste de la saison, car il a décidé de ne pas se faire vacciner.

Une preuve de vaccination est requise pour traverser les frontières du Qatar et de l’Arabie saoudite, Abu Dhabi appliquant également des réglementations strictes. En raison de sa décision personnelle, cela rend Van der Merwe peu susceptible de participer au reste de la saison 2021.

Lui et son collègue de Medical Car, le Dr Ian Roberts, ont tous deux raté le Grand Prix de Turquie après avoir été testés positifs pour Covid-19.

Le pilote sud-africain a choisi de ne pas se faire vacciner contre le virus, l’ayant contracté une deuxième fois. Il a parlé de sa décision sur les réseaux sociaux, mais a été injurié pour l’avoir fait.

« En Suisse (je suis à moitié suisse) et dans d’autres pays développés, une infection antérieure compte autant qu’un vaccin », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

« J’espère que ces pays savent ce qu’ils font et respectent également les règles plus restrictives des pays et ne voyagent pas là-bas.

« Je suis pleinement conscient que je serai potentiellement moins employable ou que ma liberté de mouvement sera restreinte en fonction de mes choix.

« Le fait que je ne préfère pas la commodité à ma propre santé ne signifie pas que je prends des décisions par égoïsme. Nous voulons tous être en bonne santé. »

Une divergence d’opinion est tout à fait bien, et le point d’une discussion. La haine, le racisme, les attaques personnelles, se faire dire que je mourrai, espérons-le, essayer de me faire virer, etc. pic.twitter.com/AKC4uz3T3t – Alan van der Merwe (@alanvdm) 8 octobre 2021

Du point de vue de la FIA, le directeur de course Michael Masi a déclaré qu’ils continueraient à respecter les lois de chaque pays et leurs conditions d’inscription.

« D’après ce que nous comprenons, il y a quelques pays dans lesquels vous ne serez probablement pas autorisé à entrer dans le pays, à moins que vous ne soyez vacciné », a-t-il déclaré à la question sur le sujet par Autosport.

«Ce qui n’est pas différent de, appelons cela dans certaines parties du monde, des vaccins contre le paludisme ou quoi que ce soit que vous ne puissiez pas entrer dans le pays.

« Vous devez vous conformer à ces exigences pour entrer dans le pays. Et, vous savez, de ce point de vue, la FIA doit évidemment respecter les exigences du pays pour entrer, tout comme toutes les équipes et tous les autres.

En l’absence de Van der Merwe et du Dr Roberts ce week-end, le pilote de Formula E Safety Car Bruno Correia et le délégué médical de la FIA, le Dr Bruno Francheschini, sont intervenus pour prendre les fonctions de Medical Car.

Avec les options qui s’offrent à eux, Masi est convaincu que des remplaçants dignes seront disponibles, si les absences se prolongent.

« La bonne partie est d’avoir parlé à Alan et Ian plusieurs fois au cours du week-end qu’ils vont relativement bien et qu’ils ont tous deux été disponibles tout le week-end au bout du téléphone, ou tout ce qui était nécessaire pour aider le Dr Bruno et Bruno dans leur acclimatation dans ce monde », a-t-il déclaré, selon Motorsport.

« De manière générale, nous sommes très chanceux que dans tous les différents championnats FIA, nous tous, directeurs de course, discutions très régulièrement.

« Vous avez vu Eduardo Freitas qui est évidemment le directeur de course du WEC en tant que directeur de course à Portimao, et Scott Elkins et Niels Wittich, qui sont le directeur de course et adjoint de la Formule E, faire un certain nombre d’événements en tant que mon adjoint.

« Donc, nous travaillons tous ensemble est en fait une chose régulière. Et c’est la même chose avec les médecins. Bruno Correia a d’ailleurs été l’un de nos conseillers pilotes en F2 et F3 cette année.

« Donc, effectivement, c’est la grande famille, et c’était formidable pour les deux d’être disponibles à court terme, et ils sont toujours en quelque sorte nos premières réserves dans le cas où quelque chose comme ça se produit qu’aucun de nous ne souhaite jamais. »