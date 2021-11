Le pilote du réseau Tesla Supercharger permet désormais à d’autres véhicules électriques de se recharger

L’un des aspects les plus méconnus mais cruciaux du succès fulgurant de Tesla a été son déploiement agressif de Superchargeurs à travers le monde. Dites ce que vous voulez à propos d’Elon Musk, mais le PDG de Tesla savait dès le début qu’une voiture électrique convaincante devrait être accompagnée d’un nombre suffisant de stations de recharge réparties dans des endroits stratégiques. Il est facile d’oublier, après tout, que l’anxiété liée à l’autonomie était un véritable point d’achoppement pour les acheteurs potentiels de Tesla.

Il y a quelques mois, Musk a déclaré que Tesla ouvrirait son réseau de superchargeurs à d’autres véhicules électriques. Musk, à l’époque, n’avait pas fourni de calendrier précis, mais avait mentionné qu’il était sur le point de se produire à la fin de 2021. Musk, bien sûr, a la mauvaise habitude de faire des promesses ambitieuses qui ne sont pas tenues, mais ce n’est pas l’une de celles-ci. instances. Cette semaine, Tesla se lance dans un programme pilote aux Pays-Bas grâce auquel d’autres voitures électriques pourront se recharger dans les stations Supercharger.

L’accès au Superchargeur Tesla s’étend

Le programme pilote débutera dans 10 emplacements Supercharger. Les propriétaires de véhicules électriques avec des véhicules non-Tesla devront télécharger la dernière version de l’application mobile Tesla pour profiter des Superchargeurs.

Tesla dans un article de blog ajoute ce qui suit :

Aujourd’hui, nous lançons notre pilote de Superchargeur non Tesla dans 10 emplacements Supercharger aux Pays-Bas. L’accès à un réseau de recharge rapide étendu, pratique et fiable est essentiel pour l’adoption des VE à grande échelle. C’est pourquoi, depuis l’ouverture de nos premiers Superchargeurs en 2012, nous nous sommes engagés à étendre rapidement le réseau. Aujourd’hui, nous avons plus de 25 000 Superchargeurs dans le monde.

Avec plus de voitures susceptibles de se recharger dans les stations Supercharger, Tesla dit qu’il surveillera activement les sites de congestion. Il écoutera également les commentaires des clients pour déterminer si le programme a un impact quelconque sur l’expérience utilisateur globale.

« Notre ambition a toujours été d’ouvrir le réseau de superchargeurs aux véhicules électriques non Tesla et, ce faisant, d’encourager davantage de conducteurs à passer à l’électrique », a déclaré Tesla. « Cette décision soutient directement notre mission d’accélérer la transition du monde vers l’énergie durable. »

Prix ​​pour les véhicules électriques non Tesla

En ce qui concerne les prix, Tesla affirme que le coût reflétera les ressources supplémentaires nécessaires pour prendre en charge des véhicules supplémentaires. Ainsi, bien que les tarifs puissent différer d’un site à l’autre, la société note qu’il est possible de consulter les prix à l’avance dans l’application Tesla. Il convient d’ajouter que le « prix par kWh à facturer peut être abaissé avec un abonnement à la recharge ».

Les instructions de facturation pour les non-propriétaires de Tesla sont les suivantes :

Téléchargez l’application Tesla (version 4.2.3 ou supérieure) pour iOS ou Android et créez un compte Tesla. Sélectionnez « Charge Your Non-Tesla » et recherchez votre site Supercharger. Ajoutez votre mode de paiement, branchez votre voiture, sélectionnez un stand et appuyez sur « Démarrer la charge ». Sélectionnez « Arrêter la charge » pour terminer votre session.

Sur une note sans rapport, Tesla est récemment devenue une entreprise de mille milliards de dollars. Les actions Tesla se négocient désormais à 1 176 $. De manière impressionnante, c’est près du triple du prix auquel il se négociait en novembre 2020.

Chargeur de maison Tesla

Le moyen de loin le plus populaire et le plus recommandé pour charger votre Tesla à la maison est d’utiliser le chargeur domestique Tesla. Cette unité doit être branchée chaque fois que vous ne conduisez pas la voiture afin qu’elle puisse garder votre voiture chargée de manière optimale. « Vampire drain » était une chose mais ne l’est plus, il n’y a donc aucun problème à laisser la voiture connectée à la maison.