Le pilote Ferrari Carlos Sainz remportera-t-il sa première victoire en Formule 1 en 2022 ?

Le patron de McLaren, Zak Brown, a choisi Carlos Sainz comme candidat de choix pour la plus haute marche du podium cette année.

Sainz a fait ses débuts en F1 en 2015 et a gravi les échelons jusqu’à l’une des équipes les plus prestigieuses de la grille de Ferrari.

L’an dernier, il a terminé cinquième au classement des pilotes, avec quatre podiums, ce qui, à en juger par le rythme de Red Bull et Mercedes, est une bonne chose.

Son temps avec la Scuderia n’est pas encore terminé, car il a signé un contrat de deux ans avec l’équipe en 2020, et avec de nouvelles règles faisant leur apparition en 2022, cela donne potentiellement à Sainz de nombreuses chances de se battre pour la première place cette saison. .

Brown a déclaré, cité par GPFans : « Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne commence à gagner des grands prix.

« C’est un sacré pilote de course.

Il ne fait aucun doute que Sainz a obtenu sa place en F1 pour sa détermination et ses compétences, d’autant plus qu’il a appris de son père, Carlos Sainz Snr, qui est double champion du monde des rallyes.

S’exprimant sur Sainz Jr, Brown a ajouté : « S’il a une voiture sous lui capable de gagner, Carlos sera à coup sûr sur la plus haute marche du podium. »

À ce jour, Sainz n’a pas encore gagné de course, ce qui peut être considéré comme surprenant, mais avec la Scuderia développant sa voiture au cours des mois d’hiver, cela pourrait peut-être changer.

Néanmoins, Ferrari a quand même réussi à prendre la troisième place du championnat des constructeurs, avec un peu moins de 50 points d’avance sur ses rivaux McLaren, et avec un peu plus de chance, ils auraient pu mettre plus de pression sur Red Bull et Mercedes, en particulier avec leur course. l’artisanat et le rythme qu’ils ont.

Sainz a quitté McLaren après un séjour de deux ans en 2020, mais l’ancien patron, Brown, a toujours gardé un œil sur les écrans de chronométrage, d’autant plus que McLaren et Ferrari se sont retrouvés en étroite course l’un contre l’autre tout au long de la saison.

Il a ajouté : « J’ai prêté attention à eux sur les écrans de chronométrage, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose à propos de ce que font les autres.

« Ils ont deux très bons pilotes. Carlos a fait un travail remarquable, ce n’était pas non plus une surprise.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le directeur de l’équipe, Mattia Binotto, renouvellerait le contrat de Sainz avec Ferrari pour la saison 2023. Les deux parties auraient des discussions pendant la période hivernale.

Le premier week-end de course démarre le 18 mars à Bahreïn.