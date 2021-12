Le « pilote le plus rapide » Max Verstappen a mérité son titre mondial de Formule 1

Le patron d’AlphaTauri, Franz Tost, a félicité Max Verstappen pour avoir remporté son premier titre en F1 – au cours d’une saison où il le considérait comme le pilote le plus rapide.

Dans peut-être la conclusion la plus dramatique d’un titre décisif dans l’histoire de la F1, Verstappen a dépassé son rival Lewis Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi, le duo étant entré dans la course finale à égalité de points.

Hamilton avait contrôlé une grande partie de la course, mais une voiture de sécurité tardive et un changement de pneus ont ramené Verstappen en jeu, le préparant pour ce dépassement dans le dernier tour pour devenir champion du monde de Formule 1 pour la première fois de sa carrière.

Les dernières étapes de cette course ont été pour le moins controversées, entraînant deux protestations contre Mercedes, mais Tost a déclaré que le titre récompensait Verstappen pour avoir été le meilleur de la saison.

Dans la critique du Grand Prix d’Abou Dhabi d’AlphaTauri, il a déclaré : « Quelle course incroyable pour la manche finale à Abou Dhabi.

« Félicitations à Max Verstappen, Red Bull Racing et Honda pour avoir remporté le titre de champion du monde. Ils ont fait un travail incroyable au cours de l’année et Max le méritait vraiment. Cette année, il était le pilote le plus rapide et l’équipe a fait un travail fantastique.

AlphaTauri a également terminé la saison sur un énorme sommet avec Yuki Tsunoda franchissant la ligne P4, confortablement son meilleur résultat et performance de la saison, tandis que son coéquipier Pierre Gasly a suivi en P5.

« Nous sommes également heureux de notre côté car nous avons remporté un très bon résultat de course, le meilleur de l’année, et avons récolté 22 points avec Yuki en P4 et Pierre en P5, après avoir commencé la course en P8 et P12 », a déclaré Tost.

« Nous avons mélangé la stratégie avec Yuki commençant la course sur les médiums, tandis que Pierre était sur un nouveau train de pneus durs. Tous les deux ont fait un premier relais très intelligent et ont très bien géré leurs pneus.

« Pierre s’est rattrapé [Fernando] Alonso. Je pense qu’il aurait pu être beaucoup plus rapide mais néanmoins, grâce à la Safety Car et à de très bonnes décisions stratégiques, l’équipe a réussi à franchir le drapeau à damier avec les deux pilotes dans le top cinq.

AlphaTauri a terminé la saison 6e au championnat des constructeurs, mais avec le plus grand nombre de points de l’histoire de l’équipe, marquant 142 au cours de la saison.

Et avec la nouvelle réglementation à venir pour 2022, Tost espère que cela pourra être un tremplin pour un nouveau succès la saison prochaine.

« Nous terminons la saison avec 142 points, le plus haut que nous ayons jamais marqué dans l’histoire de l’équipe et seulement 13 points derrière Alpine », a-t-il déclaré.

« L’équipe a fait un grand pas en avant dans tous les domaines et j’attends maintenant avec impatience l’année prochaine avec, espérons-le, une nouvelle voiture compétitive pour lutter pour des positions fortes. »

