Le pilote NASCAR Brandon Brown n’aime pas Let’s Go Brandon Meme

Dans sa dernière chronique, intitulée « Brandon Just Wants to Drive His Racecar », Smith a discuté avec Brown de son infamie politique par inadvertance, qui est survenue lorsqu’un journaliste sportif de NBC a mal entendu les chants de la foule après que le pilote de 28 ans a remporté sa première victoire en NASCAR. au Talladega Superspeedway en octobre, pensant que « F * ck Joe Biden » était en fait « Let’s Go Brandon ». Depuis lors, l’euphémisme a été adopté par les conservateurs à la traîne ; Gouv. Ron DeSantis (R-FL) PAC a même commencé à vendre des t-shirts avec la phrase.

Dans cette interview d’après-course, Brown est très heureux, fier de pouvoir « ramener le trophée à la maison à maman et papa ». C’est un moment sain – et un contraste frappant avec la phrase jubilatoire que représente le chant « Let’s Go Brandon ».

Comme Smith l’a noté, Brown n’a pas initialement entendu le chant ou réalisé qu’il était devenu un mème jusqu’à ce qu’il vérifie Twitter. Sa première impression était que c’était « un peu drôle », a écrit Smith, et il a lui-même publié quelques tweets en plaisantant à ce sujet.

À tous les autres Brandon, vous êtes les bienvenus !

Cependant, alors que la phrase devenait virale, Brown s’inquiétait.

« [P]Les politiques peuvent être dangereuses pour votre capacité à gagner de l’argent », a décrit Smith. groupe qui n’aime rien de moins que l’odeur de partisanerie qui divise.

Brown a noté qu’en tant que pilote de NASCAR, il cherchait « à plaire à tout le monde, car, dans l’ensemble, tout le monde est un consommateur », ajoutant : « Je n’ai aucune envie de m’impliquer dans la politique ».

Un porte-parole de l’équipe de course de Brown a contacté Smith après avoir réalisé qu' »attendre la tempête ne fonctionnait pas », a écrit Smith, et « son silence sur la question semblait être une déclaration politique ».

Brown a dit à Smith qu’il espérait transformer la phrase en quelque chose de plus positif et de « productif », suggérant un nouveau slogan de « Allons-y, l’Amérique ! »

Smith a fait quelques boucles sur la piste avec Brown au volant avant leur interview, et a raconté avoir combattu la nausée alors qu’ils tournaient les virages. Il a comparé le confort de Brown à la physique déchirante de la course avec son propre style d’interview « confrontationnelle », et a terminé la chronique en exprimant son respect pour Brown et ses réponses réfléchies sur des « sujets auxquels il n’a jamais vraiment pensé ».

Il a fini par écourter l’interview parce que « [i]Cela ne semblait pas juste.

« Je me suis retrouvé à penser que je préférerais vivre dans un pays qui permet aux conducteurs de voitures de course, aux acteurs et aux musiciens d’éviter d’être grillés par des gens comme moi, et j’ai fait une sortie rapide », a conclu Smith.

