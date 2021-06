Voyageur

Le pilote NASCAR devient le dernier athlète à accepter le paiement en crypto-monnaie dans le parrainage de Voyager

Le pilote NASCAR devrait être entièrement payé en crypto-monnaie. Le monde du sport adopte fortement les actifs numériques.

Dans un autre cas où un athlète était lié à des crypto-monnaies, le pilote NASCAR, Landon Cassill, a accepté d’être entièrement payé en crypto-monnaies, devenant le dernier athlète à rejoindre le train en marche. Le conducteur a conclu un accord de parrainage de 19 courses avec Voyager Digital et verra la majorité de son parrainage payée en Litecoin (LTC) et en jeton natif Voyager Digital, VGX.

Le communiqué confirme également qu’une partie du parrainage sera payée en Bitcoin (BTC). La voiture sponsorisée est alignée par JD Motorsports et participera à la série NASCAR Xfinity 2021. Steve Ehrlich, PDG de Voyager a déclaré :

“Grâce à l’innovation, Voyager continue de démontrer les multiples cas d’utilisation de la cryptographie, allant d’une forme de paiement précieuse et efficace à une classe d’actifs d’investissement alimentant une nouvelle révolution technologique.”

Landon rejoint une liste illustre d’athlètes acceptant la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Dans une déclaration à CoinTelegraph, il a salué l’idée d’être payé en crypto – les ayant utilisés dans le passé.

“Crypto change la donne pour tant de gens, et c’est la raison pour laquelle j’ai accepté ce parrainage à 100% en crypto-monnaies et représenterai Voyager cette saison.” “Il y a une poignée de pilotes qui aiment la crypto, mais je suis probablement l’un de ceux qui existent depuis assez longtemps et je suis assez à l’aise avec son fonctionnement.”

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.