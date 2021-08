Le pilote NASCAR Justin Haley a gagné à Daytona par seulement 0,023 seconde dans une incroyable photo-finish

La course NASCAR Xfinity Series à Daytona International Speedway a été retardée de vendredi à samedi en raison de la météo, mais les pilotes ont compensé cela en organisant un spectacle amusant sur la piste emblématique de 2,5 milles.

Et puis la photo finish était incroyable.

Dans la course de la série de deuxième niveau de NASCAR, le Wawa 250 est descendu dans le dernier tour et s’est terminé par une arrivée sur trois larges avec Justin Haley volant le drapeau à damier à peine – À PEU – devançant ses coéquipiers AJ Allmendinger et Jeb Burton, avec Justin Allgaier, pour prendre le drapeau à damier.

La marge de victoire ? Seulement 0,023 secondes, par NASCAR. C’est fou, et c’était si proche qu’il était difficile de dire exactement qui a terminé premier. Mais la course de 100 tours s’est jouée dans les derniers centimètres.

RETWEET pour féliciter @Justin_Haley_ pour sa victoire à @Daytona ! QUELLE FINITION ! pic.twitter.com/oW3cOUNqo0 – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 28 août 2021

Si proche, mais Haley est arrivé en tête pour sa première victoire en Xfinity Series de la saison et la quatrième victoire en superspeedway de sa carrière. Il a maintenant remporté deux courses de Daytona et deux courses de Talladega Superspeedway dans la série de deuxième niveau – les seules victoires Xfinity de sa carrière – et a remporté une course de Daytona raccourcie par la pluie dans la première Cup Series en 2019.

Voici un aperçu de cette finition photo super proche.

