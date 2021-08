Le pilote NASCAR s’est brièvement envolé lors d’une course sur route à Indy

in

C’est un grand week-end dans le sport automobile à Indianapolis Motor Speedway avec NASCAR et la série IndyCar en compétition sur le parcours routier du site emblématique.

D’abord samedi, Will Power a remporté la course IndyCar, puis pour la deuxième partie du programme double de la course NASCAR Xfinity Series de deuxième rang, les choses se sont déchaînées pendant un moment lorsqu’un pilote a brièvement pris les airs.

Environ un tiers du parcours de la course Xfinity de 62 tours sur le parcours routier de 2,439 milles d’Indy, Kris Wright au volant de la Toyota n ° 26 a survolé un trottoir au bord de la piste – mis là pour empêcher les conducteurs de l’herbe, selon Bob Pockrass de FOX Sports – et le nez de sa voiture a grimpé vers le haut. Et à un moment donné, les quatre pneus semblaient avoir décollé du sol.

Kris Wright vient de recevoir INSANE AIR. : NBCSN

💻 : https://t.co/cVaaFL8ofh pic.twitter.com/opuQWmVIqA – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 14 août 2021

Une fois que la voiture de Wright est redescendue, elle est revenue sur la piste pendant un moment avant de glisser, se retrouvant toujours dans l’herbe. Et le pilote IndyCar Scott McLaughlin a connu un décollage similaire dans la course plus tôt samedi.

Ouais… ce n’était pas amusant. 10/10 ne recommande pas https://t.co/zUWUD8gc2r – Kris Wright #NASCAR (@KrisOnNASCAR) 14 août 2021

Sérieusement, je suis un pilote 😂 @NASCAR_Xfinity @NASCARonNBC pic.twitter.com/UavLmNnDLd – Kris Wright #NASCAR (@KrisOnNASCAR) 14 août 2021

Heureusement, Wright OK après l’incident, mais après ce vol rapide, NASCAR Twitter ne pouvait pas croire ce qui s’était passé et avait des blagues.