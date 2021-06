Le pilote NASCAR Ware fera ses débuts en IndyCar ce week-end · .

in

Le pilote de la série NASCAR Cup Cody Ware fera ses débuts en IndyCar ce week-end dans une troisième voiture engagée par Coyne.

Le joueur de 25 ans rejoindra les pilotes réguliers de l’équipe Romain Grosjean et Ed Jones pour la course de ce week-end à Road America. Il a déjà effectué des tests pour l’équipe sur le parcours routier près d’Elkhart Lake dans le Wisconsin, ainsi qu’à Sebring et Indianapolis Motor Speedway

Ware conduit pour l’équipe de son père Rick Ware en NASCAR, dont l’équipe s’est associée à Coyne pour diriger l’ancien pilote de Formule 1 Grosjean sur les parcours routiers et urbains cette année. Coyne passera à une troisième voiture pour la première fois cette année.

Rejoindre la série est « un honneur et une expérience surréaliste pour moi », a déclaré Ware. « Je n’aurais jamais pensé emprunter la route des roues ouvertes pour une multitude de raisons.

“Mais grâce à RWR, Dale Coyne Racing et Biohaven [and] Nurtec ODT J’ai l’opportunité de concourir au plus haut niveau du sport automobile à roues ouvertes aux États-Unis.

Ware a déjà eu plusieurs tests IndyCar “Road America est un endroit idéal pour faire mes débuts et je suis tellement excité d’apprendre et de tout m’imprégner. Avoir deux excellents coéquipiers tels que Romain Grosjean et Ed Jones aidera à prendre une partie hors de la courbe d’apprentissage, ne serait-ce qu’un peu.

Ware a remporté le championnat de classe LMP2 de l’Asian Le Mans Series lors de sa saison 2019-2020 et a terminé quatrième de sa catégorie aux 24 Heures de Daytona cette année avec Salih Yoluc, Austin Dillon et Sven Müller. Il n’a pas encore marqué en NASCAR cette saison, après avoir obtenu un meilleur résultat de la 21e place.

L’extension de Coyne à trois voitures pour ce week-end peut faire allusion aux plans de l’équipe pour la 13e manche du championnat à Gateway en août. Grosjean a indiqué qu’il espère commencer sa première course ovale lors de cette manche, bien que l’équipe ait déjà engagé Pietro Fittipaldi pour prendre sa place pour ces courses aux côtés de Jones.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article de . avec votre réseau :