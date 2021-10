Le pilote NASCAR Xfinity remporte le trophée géant du cône de crème glacée congelé au Texas

Le pilote NASCAR John Hunter Nemechek a servi de spoiler lors de la course Xfinity Series de deuxième niveau de samedi au Texas Motor Speedway, remportant la course éliminatoire en tant que pilote non éliminatoire. Mais le trophée qu’il a remporté pour la victoire est vraiment quelque chose de spécial.

Alors que la première série de coupes contient des trophées spectaculairement non conventionnels – des épées de gladiateurs aux homards géants – la série Xfinity en a quelques-uns loufoques. Le trophée du Cheez-It 355 à The Glen est facilement l’un de nos favoris parce que c’est un énorme Cheez-It, mais le cornet de crème glacée surdimensionné – enfin, la crème anglaise, techniquement – que Nemechek a gagné est certainement là-haut près du sommet du catégorie farfelue.

Andy’s Frozen Custard 335 était le nom de la course éliminatoire Xfinity de samedi, donc naturellement, le sponsor en titre avait un trophée ridicule mais assez impressionnant pour l’accompagner.

Ce trophée pourrait mériter une place dans le NASCAR Hall of Fame parce que, eh bien, il suffit de le regarder. Espérons que Nemechek ait obtenu une vraie crème anglaise congelée après la course.

Non seulement Nemechek était un vainqueur non éliminatoire dans une course éliminatoire, mais le joueur de 24 ans est également actuellement pilote à temps plein dans la série Truck de troisième niveau et n’a fait que son quatrième départ Xfinity de la saison. Il est le troisième pilote non éliminatoire à remporter les quatre premières courses éliminatoires de 2021 de la série.

