Le pilote, pas la voiture, décidera du championnat du monde

Helmut Marko pense que c’est à Max Verstappen de remporter le titre, bien qu’avoir tout le package sur la chanson aide certainement.

Le championnat de cette année est l’un des plus féroces que la Formule 1 ait connu ces dernières années.

Alors que les sept dernières années se sont déroulées dans le sens de Mercedes, l’équipe de Brackley établissant un nouveau record pour le plus grand nombre de doubles consécutifs au championnat, leur règne est menacé.

Avec cinq courses à disputer, c’est Verstappen qui mène le classement des pilotes, le pilote de 24 ans ayant 12 points d’avance sur Lewis Hamilton.

Les experts ont passé la saison à se demander si la Red Bull RB16B est désormais une meilleure voiture que la W12, les résultats du début de saison l’affirmant, tandis que Red Bull estime que Mercedes a trouvé quelque chose de plus depuis Silverstone.

Malgré cela, Verstappen est entré dans la pause estivale avec un déficit de huit points qu’il a annulé, ce qui en fait un avantage de 12 points.

Lorsqu’on lui a demandé si la voiture ou le pilote déciderait du titre mondial, le conseiller Red Bull, Marko, a déclaré à Auto Motor und Sport : « Le pilote.

« Tout d’abord, les deux équipes doivent être aussi irréprochables que possible, ce que ni Mercedes ni nous n’avons réussi jusqu’à présent.

« Les erreurs en termes de stratégie, de préparation et d’arrêts aux stands doivent être minimes, donc l’ensemble doit être correct.

🗣 « J’ai de bons souvenirs de courses au Mexique avec mes deux victoires en course. J’ai hâte de courir à nouveau ici, surtout après n’avoir pas pu voyager ici pendant un certain temps. » @Max33Verstappen devant le #MexicoGP pic.twitter.com/83MWRHsiHI – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 4 novembre 2021

Marko dit que le fait que Sergio Perez et Valtteri Bottas n’ont remporté qu’une seule victoire de course chacun cette saison, bien qu’ils courent avec les mêmes voitures que leurs coéquipiers, prouve que c’est le pilote.

« Vous pouvez voir que Bottas a une bonne journée ici et là et est à l’avant », a-t-il poursuivi, « il en va de même pour Perez.

« Mais personne ne peut suivre les deux meilleurs [Verstappen and Hamilton].

« Le chauffeur fait la différence.

Red Bull est le favori pour remporter la victoire au Mexique ce week-end, la haute altitude de l’Autodromo Hermanos Rodriguez convenant mieux au moteur Honda que son homologue Mercedes.

Le championnat de cette année a cependant connu plusieurs résultats surprises, dont le plus récent a eu lieu au Circuit of The Americas.

Verstappen a remporté une victoire surprise contre Hamilton, doublant son avance au championnat des pilotes.

« Les [USGP] gagner était incroyablement important d’un point de vue moral », a déclaré Marko. « Les trois dernières courses en général. Nous avons marqué plus de points que ce que nous avions calculé. On s’attendait tout au plus à une égalité, mais plutôt à un avantage.

«Maintenant, nous avons une avance de 12 points. Nous espérons que les prévisions sont correctes. Que nous avons une certaine position de favori au Mexique et au Brésil à cause des moteurs.

Il a ajouté: « Ce devrait en fait être une double victoire. »