Le pilote repousse le mandat de vax de Biden au milieu des troubles dans le sud-ouest: « Nous avons tout le contrôle », les dommages sont « de sa faute »

Un pilote de ligne commerciale a critiqué le président Biden pour son édit de septembre obligeant la plupart des employés américains à recevoir une injection du vaccin contre le coronavirus pour pouvoir conserver leur emploi, alors que Southwest Airlines continue de faire face à des centaines de vols annulés initialement imputés à la météo et à d’autres problèmes.

Joshua Yoder, co-fondateur de US Freedom Flyers, a déclaré lundi à Fox News que les pilotes et autres membres du personnel ne devraient pas être obligés de se soumettre à une injection de produits pharmaceutiques indésirables sur ordre de leur gouvernement.

« Mon motif pour y résister est principalement religieux pour moi. Parmi mes amis, j’ai vu un besoin. Beaucoup d’entre nous ne veulent pas accepter cela. Les gens étaient forcés, je crois en la liberté et je suis ici pour soutenir la liberté de mes collègues et toutes les personnes à travers le pays. Je ne vais pas prendre de mandat, je ne vais pas être forcé de faire quelque chose en quoi je ne crois pas », a-t-il déclaré.

Yoder a averti que si l’avertissement du week-end dernier n’était pas pris en compte, l’effet des milliers de travailleurs américains licenciés en masse aurait des effets dévastateurs et durables sur l’économie américaine ainsi que sur la vie quotidienne de tous les Américains :

« Si vous avez des vols réduits de 30% parce que 30% des pilotes sont licenciés parce qu’ils ne prendront pas le vaccin, cela va affecter la façon dont vos marchandises arrivent ici de l’étranger, comment elles sont distribuées au magasin », a-t-il déclaré.

« La même chose se produit avec les camionneurs, cela se produit dans l’industrie du transport maritime. Ces boîtes Amazon qui apparaissent généralement dans deux jours, vous pourriez envisager trois semaines. »

À cet égard, Carlson a déclaré que toute cette situation aurait été évitable sans une « purge supervisée par Susan Rice » des Américains non vaccinés : « [It] Ha[s] rien à voir avec la santé publique et tout à voir avec l’accumulation du pouvoir politique. »

Alors que Biden continue d’agir comme s’il avait tout le pouvoir dans cette équation, Yoder a déclaré que le contraire était vrai, comme en témoignent les prétendus congés ou débrayages de masse.

« Tout d’abord, nous avons tout le contrôle, et le contrôle vient d’un simple mot, et c’est ‘non' », a-t-il déclaré. « Nous n’avons tout simplement pas besoin de nous conformer. »

« En ce qui me concerne, je ne ferai jamais la promotion d’une action de malade ou de reprise illégale. Avec US Freedom Flyers, l’organisation avec laquelle je suis, nous ne ferons jamais la promotion d’une telle chose. Cela étant dit, nous ne pouvons pas non plus contrôler les actions des individus. Et je pense que vous verrez des perturbations massives dans la chaîne d’approvisionnement et dans vos déplacements si nous nous levons et disons non.

« Si ces entreprises nous licencient et qu’elles licencient 30% de la main-d’œuvre, les avions vont s’arrêter de bouger et cela va vous affecter. Cela va affecter votre voyage en avion et cela va affecter l’économie. »

L’animateur Tucker Carlson a noté que l’habitude de Biden à ce jour est de critiquer et de cibler les Américains qui ne se conforment pas à ses souhaits personnels – soulignant un récent discours aux côtés du gouverneur de l’Illinois JB Pritzker dans lequel Biden a attaqué « les non vaccinés » comme risquant des troubles économiques et médicaux :

« Les patients non vaccinés ne laissent aucune place à une personne victime d’une crise cardiaque ou ayant besoin d’une opération contre le cancer et bien plus encore, car ils ne peuvent pas entrer dans les soins intensifs. Ils ne peuvent pas entrer dans les salles d’opération », a-t-il affirmé.

« Les non vaccinés mettent également notre économie en danger parce que les gens hésitent à sortir », a ajouté Biden, Carlson faisant remarquer qu’aucun président américain n’avait jamais parlé ainsi de son propre peuple.

Carlson a ensuite demandé à Yoder ce qu’il penserait lorsque Biden le blâmerait potentiellement lui ou d’autres comme lui pour les répercussions à multiples facettes des débrayages s’ils se multipliaient :

« C’est de sa faute », répondit Yoder. « C’est carrément de sa faute.

« Je pense que toute personne ayant un esprit critique peut pointer du doigt le gouvernement fédéral des entreprises qui appliquent ces mandats légaux du gouvernement fédéral et voir que c’est la faute du gouvernement fédéral. »