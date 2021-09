Le pingouin de Matt Reeves aura sa propre série sur HBO Max – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Auparavant, il avait été dit que le Pingouin que nous verrons dans The Batman de Matt Reeves ne serait guère un personnage secondaire dans le grand cosmos que le film signifiera. Colin Farrell, qui est sous les couches de maquillage et de costumes de Jacqueline Durran, a commenté que sa participation au film est minime, mais la construction du personnage est si complexe et attrayante qu’elle le prend. Maintenant, l’acteur se rattrapera car il est discuté en ligne que The Penguin aura sa propre série télévisée pour HBO Max.

Force est de constater que Warner Bros entretient une confiance indiscutable avec un film qui espère encore sortir en salles dans quelques mois, et dont le monde n’a eu qu’un petit aperçu avec une bande-annonce qui va bientôt avoir un an. . La sécurité du projet s’étend déjà à une série télévisée qui racontera l’origine du service de police de Gotham City et est complétée par une nouvelle émission qui mettra vraisemblablement en vedette Farrell lui-même.

Les détails sur la production sont encore très peu nombreux, mais il y en a. Par exemple, selon Deadline, la scénariste Lauren LeFranc sera en charge des scripts télévisés. L’écrivain a une expérience antérieure dans des émissions comme Agents du SHIELD sur ABC ou Impulse qui faisait partie des originaux de YouTube.

Le même site rapporte que l’histoire en serait une d’origine. Ils seront comptés à partir des jours novices du criminel de Gotham City, lorsqu’il s’appelait encore Oswald Cobblepot, il grimpa sans précédent dans le monde de la mafia et du crime organisé pour bâtir un empire criminel. Les tons seront très proches de ce classique de Brian de Palma appelé Caracoierta (1983) qui a popularisé l’image d’Al Pacino avec un costume blanc et une arme à feu à la main.

Le réalisateur Matt Reeves servira de producteur sur cette production, ainsi que celui mentionné à propos de la police de la ville. Les détails sur la direction, ou qui occupera le titre de showrunner, n’existent pas encore, mais il est probable que nous les connaîtrons en chemin, puisque The Batman parvient à sortir en salles en mars 2022.

Le Pingouin de Colin Farrell n’est pas conçu pour être le méchant central du film de Reeves. En fait, la description du personnage le place comme une version encore précoce de Cobblepot, qui n’aime pas le nom “Pingouin”, qui devient difficilement un surnom populaire. Le criminel aura quelques scènes, mais Farrell dit qu’il est très excité de voir le résultat à l’écran.

Source : CinéPremière