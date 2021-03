Le pionnier de la musique électronique Aphex Twin vend NFT pour 127 K $ en Ether

La légende de la musique électronique Aphex Twin est le dernier artiste à rejoindre la manie des jetons non fongibles en cours dans l’industrie de la musique.

Richard D. James, populairement connu sous le nom d’Aphex Twin, a officiellement annoncé samedi sa propre sortie de NFT sur la principale plate-forme NFT Foundation.

Je suis dessus @withFND 0x2B867e8B4EfDB9a792a5A9C5524B7f61CF143b4Ahttps: //t.co/m8iEeChAzw – Aphex Twin (@AphexTwin) 14 mars 2021

Selon une page liée sur Foundation, le NFT s’est vendu aux enchères en ligne pour 72 Ether (ETH), d’une valeur d’environ 127 917 $ au moment de la publication. Le prix de départ de la pièce était de 1 ETH, soit environ 1 800 $.

Intitulée «/ afx / weirdcore», la pièce audiovisuelle NFT apparaît comme une version défectueuse et animée du visage de l’artiste, accompagnée d’un son conçu par Aphex Twin. La pièce fait allusion à la couverture d’Aphex Twin’s Je me soucie parce que tu le fais album studio sorti en 1995.

Aphex Twin a mentionné que le projet fera don d’une partie des fonds levés à des initiatives environnementales et à des œuvres caritatives, déclarant, «Nous dépenserons une partie de l’argent pour planter des arbres et soit faire un don à des projets de permaculture, soit les installer nous-mêmes, en fonction de ce que nous recevons.»

La sortie NFT d’Aphex Twin est survenue le même jour que le groupe de protestation russe Pussy Riot a sorti son propre NFT on Foundation. Au moment de la publication, la vente aux enchères pour «Panic Attack» de Pussy Riot est toujours ouverte, la dernière enchère s’élevant à 100 ETH, soit 177 541 $.

L’industrie du NFT est en plein essor récemment, attirant de plus en plus de musiciens et d’artistes à bénéficier d’une nouvelle méthode pour vendre de véritables œuvres d’art numériques en ligne. Le 12 mars, le créateur de vidéoclips de The Gorillaz, Alberto Mielgo, a déclaré qu’il préparait sa propre version de NFT. Auparavant, certains grands musiciens et artistes tels que Linkin Park, Grimes, Daft Punk et 3LAU se sont également lancés dans l’industrie.