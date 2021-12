Le pionnier du bluegrass JD Crowe décède à 84 ans

Le joueur de banjo et chef d’orchestre JD Crowe a quitté le monde avec un héros bluegrass de moins à sa mort le 24 décembre à l’âge de 84 ans.

Né à Lexington, Kentucky, le 27 août 1937, Crowe a fait d’énormes progrès dans le domaine du bluegrass progressif dans les années 70. Crowe a commencé à jouer professionnellement alors qu’il était encore adolescent, et il a commencé à vraiment attirer l’attention en 1954 alors qu’il travaillait dans le groupe de la star du bluegrass Jimmy Martin.

Au début des années 60, Crowe était prêt à voler de ses propres ailes et il a commencé à diriger son propre groupe, The Kentucky Mountain Boys, en 1961. Le groupe a creusé dur et a développé une réputation dans le monde du bluegrass, mais après un décennie, ils étaient prêts à amener leur son et l’ensemble du genre à un nouveau niveau.

En 1971, ils ont changé leur nom pour New South et révisé leur approche, en intégrant des éléments des mondes du country pur et du rock’n’roll. Il ne fallut pas longtemps avant que Crowe et son groupe commencent à faire tourner les têtes et à influencer une toute nouvelle génération de musiciens et de fans dans le cadre du mouvement bluegrass progressif en plein essor.

Le premier album du groupe, Bluegrass Evolution, a révolutionné le monde du bluegrass. Ce disque utilisait un groupe complet, y compris la batterie, et utilisait des instruments électriques comme le pedal steel, allant dans des endroits où peu de tenues de bluegrass étaient auparavant.

Lorsque leur album éponyme est arrivé en 1977, ce fut tout autant une révélation, mais d’une manière différente. Bien qu’il soit davantage basé sur l’acoustique, il puise dans le répertoire d’artistes folk et country modernes comme Gordon Lightfoot (également couvert sur Bluegrass Evolution) et Rodney Crowell dans un contexte traditionnel, contribuant à modifier la perception du public du bluegrass de manière majeure.

Au fil des ans, New South a présenté au monde entier des musiciens qui deviendront certains des plus grands noms du bluegrass et de la country, notamment Keith Whitley, Ricky Skaggs, Tony et Larry Rice, Doyle Lawson et Jerry Douglas.

Après l’annonce du décès de Crowe, les innovateurs du bluegrass moderne comme Billy Cordes s’est tourné vers les médias sociaux pour honorer sa mémoire et son influence, soulignant à quel point il comptait encore pour la tradition en évolution de la musique.

