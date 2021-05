Le pionnier du mouvement Chipko, Sundarlal Bahuguna, meurt du COVID-19 à l’AIIMS; Le PM Modi dit une “ perte monumentale ” pour le pays

Sunderlal Bahuguna a reçu Padma Vibhushan en 2009.

Sunderlal Bahuguna, pionnier du mouvement Chipko et écologiste réputé, est décédé du COVID-19 à l’Institut indien des sciences médicales de Rishikesh après avoir lutté contre l’infection pendant plusieurs jours. Il avait 94 ans. Le directeur de l’AIIMS Ravikant a informé que Bahuguna avait respiré son dernier souffle à 12 h 05. Il a été admis à l’hôpital le 8 mai après avoir été testé positif au Covid-19. Il avait été critique depuis la nuit dernière avec son niveau d’oxygène en baisse drastique, a rapporté PTI. L’hôpital a déclaré qu’il suivait une thérapie CPAP à l’unité de soins intensifs. Il a reçu Padma Vibhushan en 2009.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que c’était une perte monumentale pour le pays. «Le décès de Shri Sunderlal Bahuguna Ji est une perte monumentale pour notre nation. Il a manifesté notre philosophie séculaire de vivre en harmonie avec la nature. Sa simplicité et son esprit de compassion ne seront jamais oubliés. Mes pensées vont à sa famille et à de nombreux admirateurs. Om Shanti », a-t-il déclaré dans un tweet.

Le décès de Shri Sunderlal Bahuguna Ji est une perte monumentale pour notre nation. Il a manifesté notre philosophie séculaire de vivre en harmonie avec la nature. Sa simplicité et son esprit de compassion ne seront jamais oubliés. Mes pensées vont à sa famille et à de nombreux admirateurs. Om Shanti. – Narendra Modi (@narendramodi) 21 mai 2021

Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Tirath Singh Rawat, a déclaré que le travail de Bahuguna sur le terrain restera toujours dans les mémoires. «A reçu des nouvelles très douloureuses de la disparition de Shri Sundarlal Bahuguna, le chef du mouvement Chipko, Padma Vibhushan, le célèbre environnementaliste connu dans le monde sous le nom de Vrikshamitra. Je suis affligé d’entendre les nouvelles. C’est une perte irréparable non seulement pour l’Uttarakhand mais pour tout le pays », a-t-il déclaré dans un tweet.

पहाड़ों में जल, जंगल और जमीन के मसलों को अपनी प्राथमिकता में रखने वाले और रियासतों में जनता को उनका हक दिलाने वाले श्री बहुगुणा जी के प्रयास सदैव याद रखे जाएंगे। – Tirath Singh Rawat (@TIRATHSRAWAT) 21 mai 2021

Il a dit que Bahuguna a toujours donné la priorité aux questions de la terre et de l’eau. «Les efforts de Shri Bahuguna ji, qui a donné la priorité aux problèmes de l’eau dans les collines, des terres dans les forêts et des droits des habitants des États, resteront toujours dans les mémoires», a-t-il déclaré.

«Il a reçu le prix Jamnalal Bajaj en 1986 et le Padma Vibhushan en 2009 pour sa contribution significative dans le domaine de la protection de l’environnement. Dans le domaine de la protection de l’environnement, les œuvres de M. Sunderlal Bahuguna seront écrites en lettres d’or de l’histoire », a ajouté le CM.

Rawat a prié pour que la paix soit sur l’âme défunte et pour donner de la force à la famille en deuil.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.