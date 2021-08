Le pionnier du reggae prolifique et pionnier du dub Lee ‘Scratch’ Perry décède à 85 ans

Pionnier du reggae et pionnier du dub Lee “Scratch” Perry est décédé à l’âge de 85 ans. Les médias jamaïcains rapportent que le producteur et interprète est décédé à l’hôpital de son pays d’origine.

Le chef de l’opposition jamaïcaine et président du Parti national du peuple, Mark Golding, a réagi sur les réseaux sociaux : « La Jamaïque honore la mémoire de l’un de nos génies musicaux les plus originaux, Lee ‘Scratch’ Perry. Son immense œuvre, en tant que producteur et artiste, souligne son influence. Son toucher et son toucher uniques ont enrichi certaines de nos compositions musicales populaires les plus appréciées. »

“J’ai appris à lire dans les pensées”

Né Rainford Hugh Perry à Kendal, dans la paroisse de Hanovre, au nord-ouest de la Jamaïque, en mars 1936, il a quitté l’école à 15 ans et a finalement déménagé à Kingston, s’engageant sur sa voie musicale en 1959. , alors j’ai commencé à jouer aux dominos et j’ai appris à lire dans les pensées des autres », a-t-il déclaré.

Son premier travail notable a été celui d’assistant pour le célèbre label de reggae et studio d’enregistrement Studio One, où il a été embauché par le célèbre Clement « Coxsone » Dodd. Son surnom de toujours a été inspiré par son enregistrement de 1965 “The Chicken Scratch”. Alors que le reggae élargissait son attrait mondial à la fin des années 1960 et que le genre réalisait de nombreux succès croisés, notamment au Royaume-Uni, le groupe maison de Perry, The Upsetters (tiré d’un autre de ses surnoms) a sorti le LP The Upsetter on Trojan en 1969.

La même année, le groupe a frappé Paydirt avec la composition instrumentale de Perry et le classique avoué du reggae « Return of Django », qui s’est hissé au cinquième rang au Royaume-Uni, accompagné de « Dollar in the Teeth ». Le groupe a sorti pas moins de quatre autres albums en 1970, dont Clint Eastwood, avec de nombreux autres disques apparaissant tout au long des années 1970. Perry a ensuite commencé à utiliser son propre nom sur disque et est resté incroyablement prolifique tout au long de sa vie, avec littéralement des dizaines et des dizaines d’albums, dont quatre rien qu’en 2021.

Sean O’Hagan a écrit dans The Guardian en 1997 : « Dire que Perry était prolifique [in the 1970s] serait sérieusement sous-estimer l’affaire: son dévouement obsessionnel au mix parfait a abouti à au moins sept prises de “Police and Thieves”, dont le tout aussi extraordinaire “Bad Weed” et une douzaine de mélanges réputés de “Keep On Movin” de Marley. Célibataire. En Jamaïque, sa prodigieuse production est tombée dans l’oreille d’un sourd, sa musique d’un autre monde semblant trop sophistiquée et trop outrée pour un public qui se dirigeait, à la vitesse du son, vers la poussée plus vivante et directe du reggae dance hall.

Dans un article de l’écrivain Chris Welch intitulé « Reggae : est-ce une nouvelle forme d’art ? en novembre 1969, Melody Maker rapportait : « Les Upsetters sont les leaders actuels de l’invasion du reggae dans les charts avec leur tube instrumental ‘Return Of Django’. Ils sont dirigés par l’auteur-compositeur et producteur Lee Perry qui agit également en tant que chanteur avec le groupe.

« Leur première tournée britannique commence fin novembre. Perry a commencé comme auteur-compositeur avant de produire ses propres tubes « People Funny Boy » et « Jackpot ». Il a réuni Johnny Moore, Val Bennett, Winston Wright, J. Jackson, Hux Brown, Easy Beckford et Bob Aitkens pour former les Upsetters et lui donner son premier hit dans les charts britanniques.

Défendre les Wailers

Perry a été l’un des premiers partisans de Bob Marley et les Wailers, sortant leur single “Mr. Brown” en 1970. Il a ensuite produit d’autres notables du reggae tels que Max Romeo, Junior Murvin (co-écrit son tube indélébile “Police and Thieves”) et les Heptones. Il a construit ses propres studios et a formé un autre label, Black Ark.

Sa notoriété et son influence ont contribué à cimenter le lien entre le reggae et la new wave, notamment dans sa relation avec Le choc, dont il a coproduit “Complete Control” (le groupe a également repris “Police and Thieves” sur leur premier album). Perry a également travaillé avec Moby, Ari Up of the Slits, Adrian Sherwood, Sly Dunbar, Bernie Worrell et d’innombrables autres. Ses projets ultérieurs comprenaient sa première exposition d’art en 2010 et le documentaire de 2011 sur lui, The Upsetter, narré par Benicio Del Toro.

Spin a rapporté en 1985 : « Quand les gens disaient à Bob Marley que son ami Lee ‘Scratch’ Perry était fou, Marley répondait : ‘Il n’est pas fou, lui juste Scratch.’ Vraiment peu orthodoxe dans la vie comme dans son travail, Perry a déclaré au Times en 1990 : « Le studio doit être comme un être vivant. La machine doit être vivante et intelligente. Ensuite, j’ai mis mon esprit dans la machine en l’envoyant à travers les commandes et les boutons ou dans le panneau de prises. Le panneau de prises est le cerveau lui-même, vous devez donc réparer le cerveau et faire du cerveau un homme vivant, mais le cerveau peut prendre ce que vous lui envoyez et vivre.