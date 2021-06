Le pipeline Keystone XL est mort. Mais la lutte contre des projets similaires est loin d’être terminée.

Après plus de 10 ans, le pipeline Keystone XL crénelé a été officiellement abandonné.

Dans une déclaration de mercredi, le développeur canadien TC Energy a déclaré qu’après avoir examiné ses options avec le gouvernement de l’Alberta, Canada – son partenaire sur le projet de 8 milliards de dollars – la société avait décidé de ne pas aller de l’avant.

La décision met fin à la longue bataille sur le projet d’expansion du pipeline, qui aurait livré plus de 800 000 barils de pétrole des sables bitumineux à forte intensité de carbone par jour de l’Alberta à Steele City, au Nebraska. Une fois là-bas, le pipeline aurait rencontré l’infrastructure pipelinière existante pour se rendre plus au sud jusqu’aux raffineries de pétrole de la côte du golfe du Mexique.

La construction du projet est interrompue depuis janvier, lorsque le président Joe Biden a émis un décret révoquant le permis du pipeline le premier jour de son mandat. Ce faisant, Biden a tenu sa promesse envers les militants du climat qui l’ont aidé à se faire élire.

Pourtant, des militants et des experts affirment que l’annulation du pipeline Keystone XL n’est qu’un début. Ils souhaitent également que l’infrastructure Keystone XL existante soit supprimée et que Biden annule d’autres projets d’expansion transfrontaliers de combustibles fossiles, comme l’expansion du pipeline de la ligne 3 au Minnesota.

Voici comment le pipeline Keystone XL a finalement été vaincu – et pourquoi les militants du climat et les militants autochtones disent que leur combat est encore loin d’être terminé.

Le pipeline Keystone XL, brièvement expliqué

Le pipeline Keystone XL est devenu un exemple presque parfait des diverses parties prenantes – communautés autochtones, militants du climat, scientifiques, décideurs, agriculteurs, propriétaires fonciers et citoyens ordinaires – s’engageant dans le débat plus large sur le changement climatique.

La société canadienne TC Energy (anciennement TransCanada) a proposé pour la première fois le pipeline Keystone XL de 1 200 milles en 2008 comme moyen de pomper rapidement 830 000 barils de sables bitumineux (alias sables bitumineux) par jour de la province canadienne de l’Alberta de l’autre côté de la frontière à Steele City, Nebraska . Une fois sur place, l’extension Keystone XL convergerait avec l’infrastructure pipelinière existante, se déplaçant vers le sud jusqu’au Texas pour y être traitée dans les raffineries de pétrole de la côte du Golfe.

Une carte de l’extension Keystone XL proposée.Laris Karklis/The Washington Post via .

Lorsque l’idée de Keystone XL a été conçue dans les années 2000, le projet avait beaucoup de sens – l’économie américaine dépendait du pétrole, et les partisans du pipeline ont affirmé qu’il était dans l’intérêt des deux pays de trouver un moyen de transporter efficacement le pétrole à travers le continent. Avec des prix du pétrole élevés et une demande stable, les sables bitumineux de l’Alberta ont facilement accumulé 200 milliards de dollars d’investissements.

Mais il existe des différences considérables entre le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta et le pétrole conventionnel, qui a rapidement commencé à s’user dans la région.

Pour commencer, extraire le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta, qui contiennent du bitume (goudron), un type de pétrole dense, demande beaucoup d’énergie. La majeure partie du pétrole des sables bitumineux du Canada est piégé sous la forêt boréale — seulement 20 pour cent du pétrole se trouve près de la surface de la terre, où il peut être facilement extrait, ce qui signifie que la forêt doit être défrichée pour l’exploitation la plus intensive.

La majorité du pétrole est extrait en injectant de l’eau chaude dans des puits à 75 mètres sous terre pour liquéfier le pétrole pour le pompage, c’est pourquoi le pétrole des sables bitumineux a la réputation d’être l’un des types de pétrole les plus sales.

De nombreux groupes de défense des droits autochtones et des communautés le long du tracé proposé ont fait valoir que le prolongement du pipeline aurait des effets désastreux pour les communautés autochtones de l’Alberta : une grande partie de l’eau utilisée pour extraire le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta provient de la rivière Athabasca. Des études ont établi un lien entre les fuites d’oléoducs de sables bitumineux comme Keystone XL et une dégradation importante des ressources terrestres et hydriques avoisinantes.

Une préoccupation majeure concerne les bassins de résidus, le produit de déchets toxiques provenant de l’exploitation minière dans les sables bitumineux qui peuvent rendre malades les communautés et la faune qui dépendent de la terre pour survivre.

« La terre est notre solution, l’eau est notre solution, l’air est notre solution pour répondre à nos besoins », Jesse Cardinal du Kikino Metis Settlement, directeur de Keepers of the Water, un collectif de Premières Nations qui se sont réunis pour protéger le bassin voisin du fleuve Mackenzie, m’a dit. Cardinal a aidé à diriger la marche de guérison des sables bitumineux, un mouvement populaire visant à confronter les gens à la destruction des sables bitumineux comme moyen de guérison.

Les groupes environnementaux ont pris note de l’opposition des Autochtones au pipeline Keystone XL. Après que la législation climatique du président Barack Obama a subi une cuisante défaite, le mouvement pour le climat s’est réuni pour faire annuler le pipeline Keystone XL en 2011.

Inspirés par l’opposition dirigée par les autochtones au pipeline, plusieurs groupes environnementaux ont organisé deux semaines de sit-in devant la Maison Blanche à l’automne 2011, menant à l’arrestation de plus de 1 200 personnes. Les arrestations ont attiré l’attention des médias à un moment où il y avait relativement peu de couverture nationale des questions liées au changement climatique.

James Hansen, qui a été appelé le “père du réchauffement climatique” pour son rôle dans son témoignage devant le Congrès sur la science du changement climatique induit par l’homme en 1988, a assisté aux manifestations à la Maison Blanche. À l’époque, Hansen avait déclaré que l’exploitation incontrôlée des sables bitumineux du Canada serait un « jeu terminé » pour le climat.

Face à l’immense pression du mouvement anti-Keystone, Obama a finalement annulé le gazoduc en 2015. Il a défendu sa décision lors d’une conférence de presse, affirmant que le gazoduc ne rendrait pas le gaz moins cher ni n’améliorerait la sécurité énergétique américaine. Il a ajouté que l’approbation du pipeline finirait par saper le leadership mondial des États-Unis sur le changement climatique, ce qui, selon lui, était une ligne rouge pour approuver Keystone XL.

En janvier 2016, TC Energy a déposé une plainte contre les États-Unis pour l’annulation de Keystone XL, en utilisant l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) pour demander 15 milliards de dollars de dommages et intérêts pour ce que la société a qualifié de suspension arbitraire du projet. L’entreprise a ensuite attendu pour tenter sa chance avec la prochaine administration – qui s’est avérée être celle de Trump.

Keystone XL démarre – et s’arrête – sous Trump

En janvier 2017, quelques jours seulement après le début de sa présidence, le président Donald Trump a publié un décret invitant TC Energy à présenter une nouvelle demande de permis présidentiel pour que Keystone XL traverse la frontière canadienne. Il a également promis un processus rapide, un peu plus d’un an après qu’Obama ait déclaré que l’extension du pipeline n’était pas dans l’intérêt national.

Quelques mois plus tard, le Département d’État a accordé le permis.

Mais les raisons d’Obama pour annuler Keystone XL – ce n’était pas dans l’intérêt national des États-Unis et cela était en conflit avec le leadership américain sur le changement climatique – étaient toujours valables, et les militants (et une grande partie du public) y prêtaient toujours attention.

« Avant la décision d’Obama, les sociétés pipelinières et l’industrie pétrolière supposaient que chaque pipeline serait approuvé, peu importe à quel point le projet était mal conçu », m’a dit Anthony Swift du Natural Resources Defense Council.

Après la décision d’Obama, il est devenu plus difficile de justifier Keystone XL auprès du public.

« L’examen minutieux du public autour de Keystone XL et du processus d’autorisation a changé l’attente que les pipelines seraient tamponnés sur sa tête. Maintenant, le public veut voir une analyse solide et un processus de confirmation qui rend difficile la progression de ces pipelines », a déclaré Swift.

Parce que les déversements de pétrole provenant des oléoducs de sables bitumineux sont monnaie courante, les scientifiques et les militants ont fait valoir qu’une « analyse solide » pour examiner les risques pour les ressources en eau et les communautés qui en dépendent devrait être menée avant que le projet Keystone XL ne se développe.

En 2016, la National Academy of Sciences a publié une étude selon laquelle le bitume dilué (qui compose la majorité du pétrole des sables bitumineux) différait des autres types de pétrole transitant par les pipelines américains d’une manière qui le rend plus sensible aux fuites dangereuses. En 2017, 210 000 gallons de pétrole ont fui du pipeline Keystone existant dans le Dakota du Sud.

“Tout examen environnemental basé sur des faits révèle les raisons pour lesquelles les décideurs politiques ne devraient pas accorder de permis à des projets d’expansion de combustibles fossiles comme Keystone XL dans un monde qui essaie d’éviter les impacts les plus catastrophiques du changement climatique”, a déclaré Swift.

Mais la nécessité d’un examen environnemental n’a pas empêché l’administration Trump d’essayer de se précipiter sur Keystone XL.

En janvier 2020, la Maison Blanche de Trump a fait une dernière tentative pour accélérer Keystone XL et des projets similaires à travers le pays en limitant la mise en œuvre de la National Environmental Policy Act (NEPA), qui oblige le gouvernement fédéral à mener des évaluations de l’environnement, l’impact économique et social de ses actions avant de se lancer dans tout projet.

Mais en juillet 2020, la Cour suprême a tué tout espoir d’achever Keystone XL sous l’administration Trump, se rangeant du côté des groupes environnementaux du Montana qui ont fait valoir que le processus d’autorisation de l’Army Corps of Engineers pour le pipeline Keystone XL devrait faire l’objet d’un examen environnemental complet, car il traverserait des plans d’eau.

Biden a définitivement tué le pipeline – mais la demande s’était déjà affaiblie

La demande de pétrole, qui était déjà en baisse depuis un certain temps, a été durement touchée en 2020 par la baisse des investissements, de violentes tempêtes qui ont nui à la production et la pandémie de coronavirus. Et au cours des dernières années, l’industrie des sables bitumineux de l’Alberta, autrefois en plein essor avec de l’argent, a eu du mal à attirer des investissements.

“Avec la chute des prix du pétrole, à la fois en raison de la pandémie et généralement en baisse depuis 2014, l’industrie est sous pression, et nous avons vu de nombreux acteurs quitter le marché”, Sven Biggs, directeur des programmes pétroliers et gaziers canadiens chez Stand .earth, une organisation de base environnementale, m’a dit en mars.

« ConocoPhillips, Shell, Statoil de Norvège, [and] les frères Koch ont vendu leurs parts dans les sables bitumineux et sont passés à autre chose, ce qui signifie que ces pipelines sont moins nécessaires que prévu », a ajouté Biggs.

TC Energy a eu du mal à attirer des investisseurs privés vers Keystone XL – il n’a été capable de mettre des pelles au sol dans le projet qu’avec l’aide d’une subvention du premier ministre de l’Alberta Jason Kenney, qui a approuvé plus d’un milliard de dollars de fonds publics au printemps de 2020 pour aider le projet.

Ainsi, lorsque Biden a définitivement débranché Keystone XL, les préoccupations climatiques et la baisse des investissements dans les sables bitumineux de l’Alberta ont amené les experts à croire que Keystone XL était mort.

Mais pour de nombreux groupes autochtones, militants du climat et personnes issues de communautés touchées par les infrastructures à combustibles fossiles, le combat est plus important que Keystone.

« Le pipeline Keystone XL n’a jamais été constitué d’un seul pipeline. Il s’agit d’établir un test décisif enraciné dans la science climatique et la justice climatique pour les projets et les infrastructures du gouvernement », m’a dit en mars Kendall Mackey, responsable de la campagne Keep It in the Ground de 350.org.

La prochaine grande bataille – pour arrêter l’expansion du pipeline de la ligne 3 – est déjà là

Keystone XL est mort, mais la lutte menée par les Autochtones pour arrêter le projet de pipeline de la canalisation 3 est déjà là. La bataille s’intensifie depuis décembre lorsqu’Enbridge, la multinationale canadienne responsable du projet, a commencé la construction.

S’il est achevé, le projet d’expansion du pipeline d’environ 340 milles transportera 1 million de barils de pétrole des sables bitumineux par jour de l’Alberta à travers une grande partie du nord du Minnesota jusqu’à Superior, dans le Wisconsin.

Enbridge affirme que le projet créera des milliers d’emplois et injectera des milliards de dollars dans l’économie du Minnesota. La société a également déclaré à Vox par courrier électronique qu’elle avait fait tout ce qui était requis par la loi pour obtenir l’approbation du pipeline et s’assurer qu’il fonctionne en toute sécurité.

La police en tenue anti-émeute arrête des militants écologistes à la station de pompage de la canalisation 3 près du parc d’État d’Itasca, Minnesota, le 7 juin 2021. Kerem Yucel/. via .

Mais des militants autochtones demandent à Biden d’annuler la ligne 3 comme il l’a fait Keystone XL, car ils disent que cela pose un risque important de déversement de pétrole qui pourrait détruire de précieuses ressources en eau, des zones humides et des terres ancestrales. Selon un rapport, l’ouverture de la ligne 3 aura un impact climatique équivalent à la mise en service de 50 nouvelles centrales au charbon.

L’intensité de l’opposition au pipeline a atteint un crescendo plus tôt cette semaine alors que des milliers de manifestants ont convergé vers le Minnesota. Près de 200 personnes ont été arrêtées.

Et maintenant que TC Energy a finalement abandonné Keystone XL, la pression est forte pour que le président Biden supprime la ligne 3.