Le piqué spectaculaire de Fernando Alonso et Lewis Hamilton lors du dernier après-midi des tests de pré-saison

Maintenant que Fernando Alonso Il est revenu à la compétition où il est devenu une légende, l’une des images que les fans attendent le plus est celle de l’Espagnol battant à nouveau le cuivre avec Lewis Hamilton.

Pour cela il faudra que le Mercedes w12 n’est pas aussi supérieur que ses prédécesseurs, et que le Alpine A521 est légèrement meilleure que la précédente Renault. Si ces deux prémisses sont remplies tout au long de la saison, des scènes similaires à celles qui ont déjà été vues en pré-saison seront vues.

C’était un peu plus d’une heure après le dernier après-midi des essais de pré-saison à Bahreïn lorsque Alonso et Hamilton se sont rencontrés sur la piste. L’anglais, avec pas mal de problèmes de contrôle sur un W12 qui semble beaucoup plus nerveux que ce à quoi je m’attendais, il était sur un tour d’échauffement … tandis que l’Espagnol l’a fait sur un tour rapide.

Qui a conduit un peu entre les deux dans lequel ils ont montré leurs dents, d’une manière propre, mais qui a déjà fait courir le cœur de nombreux fans.

L’une des grandes rivalités (et parfois des querelles) de la Formule 1 est celle dans laquelle Alonso et Hamilton ont joué. leur étape ensemble en 2007 enMcLaren. L’Asturien a fini par en repartir dans une direction qui ne lui permettait plus de remporter plus de titres, tandis que le Britannique finissait par devenir sept fois champion.

Un combat qui dure de nombreux chapitres et qui restera à jamais marqué dans l’esprit des fans de sport automobile