Le piratage de Verizon Visible voit des commandes d’iPhone 13 passées frauduleusement

Plusieurs rapports d’un piratage apparent de Verizon Visible, avec des attaquants changeant les adresses de livraison, puis commandant des téléphones qui sont facturés aux détails de paiement détenus pour les clients. Visible est une sous-marque de Verizon qui opère entièrement en ligne, ce qui signifie que les clients ne peuvent pas demander d’aide en magasin.

« Mon compte a été piraté et ils ont expédié un iPhone 13 d’une valeur de 1 000 $ qui a été prélevé sur mon compte PayPal », a écrit un client…

Les développeurs XDA ont repéré les rapports sur Reddit et Twitter.

Visible est un opérateur «numérique» appartenant à Verizon, qui met davantage l’accent sur des prix équitables et des plans partagés. La société a gagné en popularité pour ses prix relativement bas pour les forfaits de données illimités, et plus tôt cette année, Visible a introduit le service 5G et la prise en charge eSIM. Cependant, les abonnés Visible vivent maintenant quelque chose de beaucoup moins amusant que d’économiser de l’argent – de nombreux comptes sont piratés, souvent pour acheter des téléphones pour quiconque a obtenu l’accès.

Les sites de médias sociaux, en particulier le subreddit Visible, sont actuellement inondés de rapports de piratage de comptes Visible. Dans la plupart des cas, l’adresse email associée au compte est réinitialisée par un attaquant inconnu, puis le moyen de paiement sur le compte est utilisé pour commander un téléphone […]

[One said] «Je me suis littéralement inscrit à Visible hier et j’ai acheté un iPhone à 812 $ via leur site Web. Je me suis réveillé ce matin avec un e-mail m’indiquant que l’adresse e-mail associée à mon compte a été modifiée. […] 7 heures plus tard, j’ai reçu un e-mail indiquant que l’adresse de livraison sur mon compte a été modifiée, et non, je n’ai toujours pas pu me connecter.