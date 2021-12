Le piratage des mangas a augmenté pendant la pandémie et s’est aggravé

L’industrie japonaise de l’édition de mangas combat les rois du piratage. Photo : JOEL SAGET/. (.)

De la cuisson du pain au levain à l’entraînement, les gens se sont occupés de diverses manières pendant la pandémie. Le piratage de mangas, semble-t-il, en fait également partie.

Une organisation appelée ABJ (Authorized Books of Japan) a été créée pour sensibiliser le public au piratage des mangas. Selon Jiji Press, le groupe a dressé une liste d’environ 400 sites de piratage et au cours de la dernière année, leur trafic Web a augmenté. En janvier 2020, le trafic des trois premiers sites était de 12,5 millions, mais en octobre 2021, ce nombre était passé à 326 millions.

S’agissant de sites de piratage, les dommages financiers qu’ils infligent ont également considérablement augmenté. ABJ estime que les dommages financiers causés par ces sites sont passés de 210 milliards (1,8 milliard de dollars) sur toute l’année 2020 à 780 milliards (6,7 milliards de dollars) pour la période de janvier à octobre 2021.

« La qualité d’image des versions piratées vues récemment est très élevée et presque comparable à celle des livres électroniques, et des œuvres non autorisées de certaines bandes dessinées manga sont trouvées sur Internet aux dates mêmes de mise en vente de leurs versions officielles », artiste manga. Ken Akamatsu (Love Hina and Negima! Magister Negi Magi) est cité comme disant.

La demande de mangas piratés est là, c’est pourquoi, même avec les risques juridiques, les sites continuent de proposer des contenus illicites.

Comme Kotaku l’a signalé précédemment, il y a eu une chasse à l’homme mondiale pour le directeur du site de piratage de manga Manga-Mura en 2019. Le directeur a été arrêté, reconnu coupable, condamné et condamné à une amende. Cependant, un nouveau site appelé Manga Bank est né pour combler le vide. En novembre 2021, Kotaku a rapporté que quatre grands éditeurs de mangas, dont Shueisha de One Piece et Naruto Fame, accusaient Manga Bank de violation du droit d’auteur. Le site avait fermé un mois plus tôt.

« Il n’y a pas de solution miracle, et tout ce que nous pouvons faire est de continuer à faire ce que nous pouvons pour les arrêter », a déclaré à Asahi.com Atsushi Ito, qui dirige les tactiques anti-piratage chez Shueisha et travaille également pour ABJ. « Si vous abandonnez, le jeu est terminé juste là. »

« Les choses sont encore pires que lorsque Manga-Mura était à son apogée », a-t-il ajouté. « Cela peut avoir résulté de » modes de vie au foyer « dans le cadre de la pandémie de coronavirus. »