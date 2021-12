Le piratage des porches sévit à San Francisco, chassant certains habitants de la ville

Pauline Li sait ce que c’est que d’être la cible de pirates du porche.

De l’épicerie aux produits féminins en passant par l’électronique, Li a perdu la trace du nombre de colis qui ont disparu de son porche parce qu’elle n’était pas chez elle lorsque la livraison est arrivée.

« Il est de notoriété publique que si vous habitez à San Francisco, vous allez être victime de vol de colis pendant votre séjour dans la ville, peu importe où vous habitez dans la ville », a déclaré Li à The Center Square. «Nous avons connu d’innombrables vols de porche. Je ne peux même pas commencer à compter combien, mais à peu près, si vous n’êtes pas là pour choisir [the package] tout de suite, juste après qu’il ait été déposé sur votre porche, il va être pris.

Ce modèle régulier de vol de porche est devenu une nuisance amplifiée pendant la pandémie de COVID-19, a déclaré Li, car elle et de nombreuses autres familles de la ville commandaient fréquemment des produits d’épicerie et d’autres produits de première nécessité pour la livraison à domicile. Lorsque des colis remplis de nourriture ont disparu, y compris des articles sans allergènes pour son enfant sensible à la nourriture, cela a suffi pour que Li envisage une vie pour sa famille ailleurs.

Après deux ans et demi de vie en ville et de lutte contre le vol de porches, Li a décidé de déménager son mari et ses deux enfants de San Francisco à Walnut Creek, une banlieue située à environ 30 minutes de la ville, plus tôt cette année.

Maintenant qu’elle est installée dans sa nouvelle maison, le vol de colis n’est plus un problème régulier pour Li et sa famille, et elle n’a plus à faire face à la perte gênante de produits de première nécessité livrés par la poste.

Le fléau actuel du vol de colis a valu à San Francisco la deuxième place dans le dernier classement de SafeWise des pires villes métropolitaines pour le vol de colis. La ville a été surclassée par Denver, mettant fin au règne de trois ans de San Francisco.

L’enquête récente de SafeWise auprès de 1 000 adultes américains a montré que 64,1 % des personnes interrogées ont déclaré avoir été victimes d’un vol de porche au cours de l’année écoulée ; une statistique estimée par SafeWise équivaut à environ 210 millions de colis volés. L’enquête a également révélé que 53,5% des personnes interrogées se sont fait voler plusieurs colis au cours de la dernière année.

Certains analystes s’attendent à ce que les cas de vol de porche augmentent pendant la période des fêtes en raison de la quantité massive de colis qui seront livrés à travers le pays avant Noël.

« Le vol de colis est un crime d’opportunité », a déclaré le Dr Ben Stickle, membre du groupe consultatif SafeWise et expert en vol de colis, dans le dernier rapport. « Plus il y a de colis laissés pendant de longues périodes sur un porche, plus ils sont susceptibles d’être volés. Alors que la saison des cadeaux de Noël bat son plein, il y aura une augmentation significative des colis sur un porche. »

Selon les données du département de police de San Francisco, San Francisco a connu 28 947 cas de vol, qui comprend tout vol de propriété sans recours à la force, entre le 1er janvier et le 12 décembre. Cela représente une augmentation de 18% des vols par rapport à l’année précédente, contre plus de 24 000 cas de vol en 2020.

Le SFPD ne suit pas les vols de colis et de courrier dans des statistiques distinctes, il est donc impossible de dire si cette augmentation est due à une augmentation du piratage des porches.

« Il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent indiquer des augmentations et des diminutions de certains crimes », a déclaré Adam Lobsinger, responsable de l’information publique du SFPD, à The Center Square dans un e-mail. « En tant que service, nous évaluons constamment toutes les tendances de la criminalité et les différentes façons de lutter contre ces tendances dans toute la ville. Cela comprend le redéploiement des ressources et l’augmentation des patrouilles, des coups de pied et des agents en poste fixe dans les points chauds de la criminalité. Cela nous permet non seulement de réagir rapidement aux crimes en cours, mais aussi d’agir comme un moyen de dissuasion visuel pour les criminels potentiels.

« Nous encourageons toute personne qui pense être victime d’un crime à nous contacter afin que nous puissions enquêter pleinement sur l’incident. »

Li a déclaré qu’elle n’avait jamais signalé le vol de colis à la police de San Francisco, même lorsqu’elle avait une vidéo du suspect sur son système de sonnette Ring. Elle a déclaré que certaines personnes partageaient leurs séquences vidéo Ring sur des applications telles que Citizen, qui alerte les voisins d’activités criminelles et policières potentielles dans la région, bien qu’elle ne connaisse personne qui a contacté la police au sujet du piratage des porches.

« La plupart des maisons ont ces sonnettes Ring ou une sorte de caméra sur leur sonnette, et ce n’est tout simplement pas du tout dissuasif », a déclaré Li. « [Porch pirates] portera juste un chapeau et la plupart des gens sont masqués de toute façon pendant la pandémie, donc je pense qu’il sera plus difficile de les attraper car ils sont emmitouflés d’une manière ou d’une autre. »

Des cas de piratage généralisé de porches dans tout l’État, y compris dans les villes de la région de la baie, ont suffi à attirer l’attention de certains membres de la législature californienne plus tôt cette année.

Le sénateur Brian Jones, un républicain représentant Santee, a présenté le projet de loi 358 au Sénat en février. Il aurait permis aux juges d’imposer jusqu’à un an de prison à toute personne ayant volé des colis au domicile, au bureau d’une personne ou le long d’un itinéraire postal. En vertu de la loi en vigueur, les juges peuvent condamner les contrevenants à six mois.

Le projet de loi n’a pas atteint le bureau du gouverneur au cours de la dernière session législative, mais Jones a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre ses efforts pour lutter contre le piratage des porches à l’Assemblée législative.

« La Californie a récemment été criblée de crimes – des vols avec écrasement au piratage de porches », a déclaré Jones dans une déclaration à The Center Square. « Malheureusement, les personnes les plus vulnérables de notre communauté, comme les personnes âgées et les personnes handicapées, dépendent de leurs colis pour survivre, et les soi-disant« pirates du porche » ciblent souvent les camions de livraison et commettent de multiples vols dans ce quartier tout au long de la journée.»

Jones a déclaré que certains services de police étaient si désespérés à la recherche d’outils pour lutter contre le piratage des porches qu’ils ont « recouru à planter des paquets de leurres pour tenter de freiner l’épidémie ». Il a déclaré que la question restait une priorité pour lui à l’approche de la prochaine session législative, qui débutera le 3 janvier.

« Avec le piratage des porches et la criminalité en général à la hausse en Californie, le combat n’est pas terminé, je vais donc essayer à nouveau cette année de convaincre mes collègues d’en face que leur dorloter des criminels est dangereux pour nos familles et nuit à nos communautés », Jones mentionné.

Certaines entreprises, dont Amazon, se sont efforcées de dissuader le piratage des porches en mettant en place un programme permettant de livrer les colis à l’intérieur d’un garage. Le programme d’Amazon, appelé Amazon Key for Garage, permet aux clients de surveiller leurs garages via une caméra et de recevoir des notifications une fois qu’un colis est déposé à l’intérieur.

Bien que cela puisse être une bonne option pour empêcher le vol dans certaines régions, Li a déclaré qu’un garage est un luxe que peu de gens ont en ville, ou s’ils le font, il est souvent partagé avec d’autres appartements.

Pour l’instant, alors que les vols continuent de sévir à San Francisco, Li a déclaré qu’il s’agissait d’un « point douloureux » permanent pour de nombreuses personnes, en particulier pour les familles avec enfants. La fréquence des vols était suffisante pour qu’elle décide que quitter la ville était la meilleure option pour ses enfants.

« Le simple fait que les gens fassent manifestement quelque chose comme ça ou prennent simplement le colis de quelqu’un d’autre en plein jour à tout moment de la journée, cela ne me fait certainement pas me sentir plus en sécurité », a déclaré Li.

« Autant nous aimons la ville, autant nous sentions que ce n’était tout simplement pas le genre d’environnement dans lequel nous voulons que nos enfants grandissent. Et c’est pourquoi nous sommes partis.