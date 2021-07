Le piratage “Indétectable” de Call of Duty arrêté par Activision

Le créateur d’une triche soi-disant “indétectable” pour Call of Duty: Warzone a mis fin à son opération à la “demande” d’Activision.

Tel que rapporté par Waypoint, le développeur de la triche Userviz – User101 – a supprimé tout le contenu de son site Web et a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire quoi que ce soit d’illégal. Cet exploit aimbot – qui vise automatiquement les utilisateurs – a pris de l’importance la semaine dernière en raison de son approche innovante, à savoir son utilisation de l’apprentissage automatique, ce qui signifiait qu’il n’avait pas besoin de pirater un jeu pour fonctionner. User101 a déclaré qu’ils pensaient que cela fonctionnerait sur n’importe quelle plate-forme.

Cela ne se limitait pas à Call of Duty: Warzone, mais une vidéo démontrant la technologie en action dans le jeu de tir a clairement attiré le regard d’Activision.

“Cette déclaration n’était pas requise”, ont-ils déclaré.

“Cependant, à la demande d’Activision Publishing, Inc (‘Activision’), je ne développerai plus ou ne fournirai plus d’accès à des logiciels qui pourraient être utilisés pour exploiter leurs jeux. Mon intention n’a jamais été de faire quoi que ce soit d’illégal. À la fin de la vidéo qui a attiré tant d’attention sur ce projet, il a déclaré “à venir”. Le logiciel n’a jamais été publié.

“Ce type de technologie présente d’autres avantages d’assistance réels, par exemple, en pointant une webcam sur vous-même, vous pouvez contrôler les mouvements sans utiliser de membres. Malheureusement, en raison de son impact négatif potentiel, je ne le développerai pas davantage.”

À ce jour, plus de 500 000 comptes ont été bannis de Call of Duty: Warzone pour tricherie.

