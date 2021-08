Le pirate de Poly Network partage la clé des fonds restants de 141 millions de dollars. Crypto nouveaux médias

Le hacker de Poly Network surnommé « M. WhiteHat” a restitué la dernière partie des 610 millions de dollars qu’ils avaient volés au réseau DeFi il y a près de deux semaines. Poly Network a confirmé avoir récupéré avec succès les 28 953 ETH et 1 032 WBTC restants, d’une valeur d’environ 141 millions de dollars dans un article de blog. Cela n’a été possible qu’après que le pirate informatique a partagé une clé privée avec le portefeuille multi-signatures contenant les fonds via un message en chaîne.

Poly Network a subi un piratage majeur.

Poly Network a été touché par un piratage majeur au début du mois qui a coûté au réseau une perte de plus de 600 millions de dollars en crypto-fonds. C’était de loin le plus gros hack de l’histoire de l’espace DeFi, bien qu’avec une fin heureuse. Mais le pirate a restitué tous les fonds volés dans un délai d’un mois. Certains analystes ont affirmé que les pirates ont pu exploiter une vulnérabilité sur le réseau. Une vulnérabilité qui leur a donné accès au transfert de ces fonds sur leurs propres comptes.

« L’une des aventures les plus folles de notre vie. »

Alors que les pirates ont affirmé que tout l’exercice n’était que récréatif, les experts estiment qu’il leur est tout simplement trop difficile de blanchir une telle somme d’argent, d’autant plus que toutes les transactions auraient été stockées sur la blockchain. Néanmoins, le hacker surnommé M. White Hat avait immédiatement promis de restituer tous les fonds volés après avoir ouvert un dialogue avec leur victime. Dans la dernière transaction, ils ont même inséré une longue note s’excusant pour le casse et l’appelant “l’une des aventures les plus folles de notre vie”. Poly Network avait auparavant offert aux pirates une « prime de 500 000 $ sur les bogues de sécurité » pour avoir reconnu la faille de sécurité et avait offert au pirate un poste de responsable de la sécurité du réseau.