Le pirate de Poly Network retourne 258 millions de dollars sur 612 millions de dollars

Le prix de 258 millions de dollars des actifs cryptographiques pris est revenu jusqu’à présent et le pirate prétend également qu’il garde le reste des fonds en sécurité pendant qu’il négocie avec Poly.

Le pirate de Poly Network a récemment retourné 258 millions de dollars au protocole DeFi inter-chaînes et a effectué une spécification de session de problème et de réponse, mais le piratage initial a échoué.

Dans ce qui est défini comme le plus grand piratage DeFi à ce jour, le réseau Poly a subi un exploit de 612 millions de dollars le 10 août qui a vu le pirate voler des actifs d’Ethereum, de Binance Chain et du réseau Polygon.

Tom Robinson, responsable de la société d’analyse de chaînes de blocs Elliptic, a déclaré à Forbes le 11 août que le pirate informatique avait jusqu’à présent rendu environ 258 millions de dollars de fonds à Poly – avec 342 millions de dollars à restituer.

Le contrevenant a déclaré son tempérament de restituer les fonds pris à plusieurs reprises, ce qui a conduit à suggérer qu’il s’agirait d’un hack de chapeau blanc pour montrer à Poly une leçon à la mode concernant ses failles de sécurité.

Cependant, cette lecture n’a pas été essentiellement partagée par Robinson qui a déclaré que le retour des fonds “démontre que même si vous allez voler des crypto-actifs, les blanchir et les encaisser est très gênant grâce à la transparence de la blockchain”.

Le pirate a mené une AMA (Ask ME Anything) en utilisant des messages intégrés dans les transactions Ethereum, et bien qu’ils semblent être un anglophone non natif, ce qui est perdu dans la traduction, c’est leur grande configuration.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils pirataient et pourquoi le protocole Poly, en particulier, le pirate a déclaré “pour le plaisir” et puisque “le piratage inter-chaînes est chaud”.

Malgré de telles réponses, ils continuent ensuite à affirmer que le piratage a été mené pour de nobles causes, dont ils ont besoin depuis de transférer des jetons entre les adresses uniquement pour assurer leur sécurité :

“Lorsque j’ai reconnu le bug, j’ai eu un sentiment mitigé. Demandez-vous ce que vous avez fait face à une telle fortune. Demander à l’équipe de projet d’une manière bien élevée afin qu’ils le résolvent ? N’importe qui peut être le traître à un milliard donné. Je ne ferai confiance à personne ! La seule résolution avec laquelle je reviendrai est de l’enregistrer dans un compte de confiance.

«Maintenant, tout le monde flaire une voie de complot. Initié ? Pas moi, mais qui sait ? Je prends la responsabilité de montrer la vulnérabilité avant que des initiés ne la dissimulent et l’exploitent ! » ils se sont superposés.

Les utilisateurs de Twitter ont noté que le pirate cherchait à savoir comment déposer des fonds dans l’argent Tornado, qui peut être un protocole décentralisé qui autorise les transactions Ethereum non publiques.

Le contrevenant a également été interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait échangé et échangé un certain nombre de pièces stables prises, au cours desquelles il a répondu: “L’équipe Poly m’a énervé pour sa première réponse.

L’équipe de Poly a envoyé hier une lettre au pirate informatique les exhortant à restituer les avoirs pris, car “les forces de l’ordre de n’importe quel pays peuvent considérer cela comme un crime économique important et vous pourriez être poursuivi”.

Le pirate informatique poursuit en disant qu'”ils ont exhorté les autres à me blâmer et à me détester avant que j’aie la moindre chance de répondre!” qu’ils n’avaient pas l’intention de blanchir l’argent :

“En attendant, déposer les écuries peut gagner un certain intérêt pour cacher une valeur potentielle afin que j’aie encore plus de temps pour négocier avec l’équipe Poly.”

