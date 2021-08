Le pirate informatique de Poly Network renvoie tous les fonds volés, mais près de la moitié d’entre eux sont verrouillés. Crypto nouveaux médias

in

La quasi-totalité des 600 millions de dollars volés dans ce qui est considéré comme l’un des plus gros braquages ​​de crypto-monnaie jamais enregistrés a maintenant été restitué par des pirates. Poly Network, la plate-forme de cryptographie ciblée dans l’attaque, a déclaré jeudi que tous les fonds à l’exception de 33 millions de dollars de la pièce d’attache numérique avaient été transférés.

pic.twitter.com/aBRUvanLuL – Poly Network (@PolyNetwork2) 12 août 2021

Le pirate informatique a déclaré qu’ils étaient “prêts à restituer” les fonds.

L’émetteur de tether, un soi-disant stablecoin indexé sur le dollar américain, a utilisé une sécurité intégrée pour geler les actifs peu de temps après le vol. Mercredi, dans une tournure inhabituelle des événements, une personne anonyme prétendant être le pirate informatique a déclaré qu’elle était “prête à restituer” les fonds. L’identité du ou des pirates informatiques n’est pas encore connue. Poly Network leur avait demandé d’envoyer l’argent à trois portefeuilles de devises numériques. Et, bien sûr, le pirate avait retourné plus de 342 millions de dollars des fonds dans ces portefeuilles jeudi.

La clé de 268 millions de dollars d’actifs est avec Poly Network et les pirates.

Alors que presque tous les fonds volés ont été renvoyés vers un réseau décentralisé, les derniers 268 millions de pièces sont actuellement bloqués dans un compte qui nécessite des mots de passe de Poly Network et du pirate pour y accéder. “Il est probable que les clés détenues à la fois par Poly Network et le pirate informatique soient nécessaires pour déplacer les fonds – de sorte que le pirate informatique pourrait toujours rendre ces fonds inaccessibles s’il le souhaitait”, a déclaré Tom Robinson, scientifique en chef de la société d’analyse de blockchain Elliptic, dans un article de blog vendredi. Auparavant, Poly Network avait demandé au pirate informatique de rembourser les fonds et avait offert 500 000 $ pour avoir exposé la vulnérabilité du réseau.