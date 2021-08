Le pirate informatique de PolyNetwork retourne tous les fonds sur Ethereum et refuse une prime de 500 000 $ sur les bogues ⋆ Crypto new media

Après avoir glissé plus de 600 millions de dollars dans diverses crypto-monnaies, le pirate informatique anonyme PolyNetwork a transféré avec succès la plupart des fonds. Il a également rejeté une offre de prime de 500 000 $ et a présenté des plans pour restituer tous les fonds.

CryptoPotato a signalé le piratage record plus tôt cette semaine lorsque la blockchain de PolyNetwork a subi une violation de sécurité massive. L’auteur anonyme a volé plus de 600 millions de dollars dans divers actifs numériques. Bien que voler de l’argent à un projet DeFi ne soit certainement pas nouveau dans l’industrie, ce qui s’est passé ensuite pourrait être qualifié d’inattendu, c’est le moins qu’on puisse dire. L’attaquant a d’abord eu l’idée de créer un nouveau jeton et de permettre au DAO de déterminer ce qu’il devait faire avec les fonds. Cependant, il a finalement décidé d’opter pour un autre itinéraire, se disant « prêt à rendre le fonds ! » Et il a effectivement commencé à le faire. PolyNetwork a publié des mises à jour fréquentes informant qu’ils ont commencé à recevoir une partie de l’argent. L’équipe a même nommé le pirate informatique « M. Chapeau blanc.” Le dernier message sur Twitter du protocole DeFi indique que “tous les actifs utilisateur restants sur Ethereum (à l’exception de l’USDT gelé) ont été transférés vers le portefeuille multi-sig contrôlé par M. White Hat et l’équipe PolyNetwork”. Tether a en effet gelé environ 33 millions de dollars de son stablecoin. PolyNetwork a également rappelé que “le processus de remboursement n’est pas encore terminé” et a exhorté les gens à s’abstenir “d’allégations et de spéculations infondées” qui pourraient nuire à ce processus. De plus, le projet a offert au pirate informatique une prime de 500 000 $ sur les bogues une fois qu’il a entièrement rempli le fonds. Le message intégré a ajouté: “Nous vous assurons que vous ne serez pas responsable de cet incident.” L’attaquant a répondu dans sa propre transaction, confirmant l’offre mais la rejetant finalement. Au lieu de cela, il a décidé de « renvoyer tout leur argent ».

