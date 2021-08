Le pirate informatique derrière l’exploit de 600 millions de dollars de PolyNetwork a commencé à rembourser l’argent ⋆ Crypto new media

Après avoir déclaré qu’il était prêt à rembourser les fonds volés du tristement célèbre piratage de 610 millions de dollars, l’auteur a effectué la première transaction d’une valeur de 1 million de dollars en USDC.

CryptoPotato a rapporté plus tôt le 11 août que le pirate informatique inconnu, qui a violé la sécurité de PolyNetwork et volé plus de 600 millions de dollars en divers actifs numériques, avait décidé de restituer les fonds. Cela est venu après avoir essayé l’idée de créer un nouveau jeton et de permettre au DAO de décider quoi faire avec le montant substantiel volé. Maintenant, cependant, le pirate est resté fidèle à sa parole et a effectué une transaction d’une valeur de 1 million de dollars en USDC de son adresse marquée au portefeuille de PolyNetwork. L’équipe derrière le projet DeFi a confirmé avoir reçu le montant dans un message séparé. Ça lit:

« Vous faites avancer les choses dans la bonne direction. Nous avons reçu 1+M USDC sur Polygon. Nous avez-vous demandé de chiffrer les adresses de réception avec votre clé publique BookKeeper ? »

Message de PolyNetwork au pirate informatique. Source : Twitter

