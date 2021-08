Le pire article de récompense de Pokémon Unite et les vêtements sont de loin des chaussettes

in

Capture d’écran : Groupe TiMi Studio

Pokémon Unite est une machine finement réglée qui est conçue pour garder le joueur accroché, généralement grâce à des récompenses au bon moment. Pendant que vous jouez, vous gagnez des points pour des choses comme votre Battle Pass, votre niveau d’entraîneur, de l’énergie pour une loterie virtuelle, des rangs et même des bosses cachées comme des points de fair-play. Tous ces éléments donnent lieu à des récompenses de toutes sortes, généralement de la monnaie, des objets ou des vêtements. Pour la plupart, Unite réfléchit à ce qu’il distribue – si vous obtenez une chemise en double, par exemple, elle se transformera simplement en autre chose, comme des points de mode à dépenser sur des vêtements. Mais le développeur TiMi Studio Group a négligé un aspect important du système de récompenses : les chaussettes.

Oui, alors que certains se plaignent des aspects payants de Pokémon Unite, je suis ici pour crier sur les chaussettes de toutes choses. Pour ma défense, je suis assez accro au jeu pour que les différences entre les objets de niveau supérieur soient négligeables, car mes trucs sont également assez améliorés. Je vais toujours me faire crier le cul de temps en temps en classé, mais c’est généralement parce que l’ennemi travaille comme une véritable équipe.

Et donc je ne m’inquiète vraiment que des détails du jeu lui-même et non des ordures qui l’entourent. C’est ainsi que nous arrivons aux chaussettes.

Comme de nombreux jeux, Unite vous permet d’habiller votre entraîneur et vous propose une variété de types d’objets. Il y a des chapeaux, des chemises, des pantalons et même des tenues entières qui sont réunies, comme les pyjamas Snorlax ou la tenue de marin. La plupart d’entre eux ont du sens, et avoir l’air net est une excellente incitation à continuer à jouer ou à perdre de l’argent. Mais l’une des options, pour quelque raison que ce soit, ce sont les chaussettes.

En théorie, cette inclusion est logique. La plupart des êtres humains portent quelque chose autour de leurs pieds, et il y a en effet des chaussures où choisir des chaussettes fait une subtile différence dans votre apparence, peut-être parce qu’elles sont ouvertes d’une manière ou d’une autre, ou parce qu’elles sont basses. Mais pour la plupart, vous ne pouvez jamais voir les chaussettes que vous portez. Après tout, il y a une chaussure entière qui l’obscurcit !

Devinez de quelle couleur sont mes chaussettes.Capture d’écran : TiMi Studio Group

Je ne laisserai jamais tomber n’importe quel type de devise sur une putain de chaussette, même s’il y a un menu entier consacré à son inclusion. Et il n’y a rien de pire que de finir un match, de s’enthousiasmer que votre réservoir d’énergie soit plein, de tirer le levier… et d’acheter une paire de chaussettes. Écoutez : je suis assez grand maintenant pour qu’acheter des chaussettes pour Noël soit vraiment agréable. Les chaussettes sont un article sous-estimé qui vaut la peine de se prélasser; une fois que vous avez essayé de belles options de laine ou de rembourrage, il est difficile de revenir en arrière. Les chaussettes d’hiver sont un cadeau de Dieu à l’humanité.

Je n’essaie pas de pousser un programme anti-chaussettes, c’est juste que toutes les choses qui font de bonnes chaussettes ne s’appliquent pas dans un jeu vidéo. Toute chute de chaussette sera toujours décevante. Vous ne pouvez pas le voir ou l’apprécier 99% du temps, surtout parce que la plupart des meilleurs looks impliquent des bottes ou des chaussures montantes.

Et si vous venez d’être battu par un cinq-pile en classé lors d’un match où votre Talonflame était AFK tout le temps, obtenir une chaussette de couleur merde comme prix de consolation est pire que de perdre 95 à 986. c’est toujours agréable d’avoir atteint un nouveau niveau BP, ou niveau d’entraîneur, et d’obtenir une chaussette. J’ai atteint le point où gagner un niveau prend parfois quelques heures, même avec un coup de pouce, et chaque fois que cet effort est «récompensé» par une chaussette de toutes les choses possibles, je meurs un peu à l’intérieur.

TiMi : Si vous n’allez pas réparer le menu de sélection de personnage ou nerf Zeraora’s Discharge, alors rendez service au monde et supprimez les chaussettes du jeu. Merci.