Bienvenue dans le pire de la semaine de la télévision, où le blog télévisé de MRC Culture raconte les principaux moments de parti pris libéral de la télévision de divertissement pour la semaine du 24 octobre 2021.

De notre blog

• Dans l’avant-dernier épisode de la série mystère du meurtre de Peacock One of Us Is Lying, une lycéenne a révélé qu’elle n’avait « pas honte » d’avoir subi un avortement secret avec l’aide d’un enseignant qu’elle a ironiquement qualifié de « bonne personne » et « le le contraire d’un tueur.

• Sur le SWAT de CBS, deux policières se sont plaints que les normes d’entraînement et de condition physique du SWAT sont « biaisées en faveur des cadets masculins » car elles « mettent beaucoup l’accent sur la force explosive » et « les exercices se sont avérés désavantager les femmes sur le plan physiologique ».

• Le drame racial d’Oprah Winfrey Network (OWN) Queen Sugar a énuméré « le redlining, la suppression des électeurs, le financement des écoles, la discrimination en matière d’emploi, la discrimination en matière de prêt, l’incarcération de masse » comme « des formes modernes d’esclavage » et s’est plaint d’« un système conçu pour maintenir un peuple hors des quartiers, hors du gouvernement, hors de l’éducation, hors de la main-d’œuvre, et dans certains cas, hors de la société, et dans les prisons, et dans un état constant de danger.

• Dans le nouveau drame d’ABC sur la réunification d’un groupe de filles R&B des années 90, Queens, un mari a proposé le polyamour lorsque sa femme essaie de le quitter pour devenir lesbienne avec sa petite amie, disant qu’il « laisse les Écritures me guider » vers l’idée.

• Cette semaine, The CW a fait ses débuts avec 4400, leur nouveau redémarrage de The 4400 aux États-Unis. L’une des 4 400 personnes disparues au cours des dernières décennies qui sont soudainement réapparues était une femme noire impliquée dans la bataille des droits civiques. Elle a affirmé que rien n’avait changé en 60 ans : « Vous savez, mon mari et moi avons été emprisonnés et pire encore pour avoir organisé le vote pour les Noirs. Si c’était vraiment en 2021, j’aurais espéré que nous aurions fait plus de progrès. Que ce ne serait pas la même chose.

Autres bricoles

• Un million de petites choses sur ABC a continué le trope télévisé de l’homosexualité soudaine à l’âge adulte, avec Katherine (Grace Park), qui était mariée à un homme depuis 12 ans et n’a jamais envisagé d’embrasser une femme, de tomber amoureuse d’une actrice et de changer ses fréquentations profil pour dire qu’elle recherche à la fois des hommes et des femmes.

