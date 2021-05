Le pire est-il terminé? Voici ce que les ours et les taureaux ont à dire

Ce qui a commencé la semaine précédente s’est aggravé vers la fin de la semaine dernière. Alors que Bitcoin avait déjà son plus bas niveau à 30000 dollars sur Coinbase et sur certains échanges à près de 28000 dollars, la douleur a continué pour les prix de l’Ether.

Dimanche, alors que BTC a encore baissé à 31100 $, Ether est tombé à environ 1725 $ sur Coinbase, ce qui représente un tirage de 60,6%.

Les altcoins ont tout simplement été effacés lors de la vente du dimanche, perdant plus de 90% de leur valeur.

La nouvelle semaine, pour l’instant, commence sur une note verte avec BTC près de 38k $ et ETH à un peu moins de 2400 $. Tout comme les altcoins ont chuté dur, ils ont maintenant augmenté de 10% à 50% au cours des dernières 24 heures. BNB + 33%, ADA + 34%, DOGE + 13%, XRP + 24%, DOT + 78%, LTC + 23%, LINK + 44%, MATIC + 80% et SOL + 33%.

Spéculer sur la cryptographie n’est pas censé être facile. C’est pourquoi vous pouvez gagner autant d’argent dessus. – Alex Krüger (@krugermacro) 24 mai 2021

On peut s’attendre à ce que le pire soit passé car les taux de financement sont en territoire profondément négatif. En outre, cela semble être la fin des plus grandes liquidations, car après l’explosion du mercredi noir, les liquidations ont été inférieures à 1,5 milliard de dollars et l’Internet ouvert réduit de moitié.

Alors qu’au milieu de la faible liquidité, de la pression à la vente et de la panique en Chine continuent d’être un gros inconvénient pour le marché, la capitulation des mineurs et la vente d’entreprises qui ont Bitcoin sur leur bilan pourraient ramener les ours.

Fait important: les marchés obligataires et actions subiraient des krachs similaires sans le soutien permanent des banques centrales. https://t.co/q3ZS8ZcGJj – Alex Krüger (@krugermacro) 24 mai 2021

Cependant, le marché a également des moteurs positifs sous la forme d’une augmentation de l’offre de pièces stables. Au cours des sept derniers jours, la capitalisation boursière de l’USDT est passée de 58,14 milliards de dollars à 60,26 milliards de dollars, et celle de l’USDC est passée de 16,86 milliards de dollars à 20,63 milliards de dollars, selon CoinGecko.

Bien qu’il puisse être utilisé pour acheter de la crypto, il pourrait également être utilisé pour se garer dans des fermes de rendement ou des garanties pour quelqu’un essayant de devenir très court, a déclaré Sam Trabucco, un commerçant quantitatif chez Alameda.

Sans oublier que l’offre augmente si la cheville dépasse 1 $. L’USDT et l’USDC ont tous deux connu des fluctuations, plus que d’habitude, depuis la mi-mai.

C’est pour acheter le creux, et pourquoi l’émission des attaches coïncide parfois avec les fonds du marché. C’est du bon sens de base, et non un signe de manipulation du marché (comme les théoriciens du complot voudraient que vous le croyiez). https://t.co/W04IcEUlQF – Alex Krüger (@krugermacro) 23 mai 2021

En outre, les fonds arrivent avec leur argent pour récupérer des pièces bon marché. Comme Jason Choi du fonds crypto, The Spartan Group l’a noté: «Presque tous les amis de détail que je connais ont vendu ou vend, et presque tous les fonds auxquels je parle soumissionnent, bien que lentement.

Un autre fonds Amber Group rapporte des flux provenant de fonds crypto, de fonds macro, de VC opportunistes »qui, selon lui,« commencent à acheter cette baisse de BTC + ETH ainsi que de DeFi de premier ordre en échelonnant les ordres limites et en exécutant des TWAP plus longs. L’achat est encore relativement passif / mesuré en ce moment. »

Le nombre d’adresses d’accumulation #Bitcoin a augmenté suite à cette vente. pic.twitter.com/RZBlrbs1l8 – Lex Moskovski (@mskvsk) 22 mai 2021

Le marché s’inverse de petits Alts à Bitcoin, et Ether avec des fonds de trading coréens achète au comptant.

«Les family offices asiatiques et les UHNWI qui ont été mis sur la touche commencent à atténuer ce mouvement en utilisant des options (vente de put) étant donné le biais favorable / élevé du volume implicite comme moyen d’évoluer», a ajouté Amber Group.

Quelqu’un m’a dit que certains d’entre vous étaient mauvais en compréhension de la lecture, alors pour être clair, je n’ai pas du tout été court de crypto depuis 2018, y compris cette année et ce moment. De plus, je n’ai pas vendu d’ETH ou DeFi en descendant et je possède plus d’ETH aujourd’hui que jamais auparavant https://t.co/8bCGveL5Es – Zhu Su (@zhusu) 23 mai 2021

Bitcoin a connu sa pire performance mensuelle en mai depuis mars 2020 et avant décembre 2018. Le plafond réalisé ou «coût de base» de Bitcoin a en fait diminué pendant 8 jours consécutifs au cours de cette récente vente, ce qui indique la vente de pièces de monnaie plus récentes.

Mais ce n’est pas la même chose que les marchés baissiers passés.

«La différence entre le prix du BTC et cette base de coût mixte aux niveaux actuels est la plus étroite depuis le 8/09/20 et dans la fourchette de ~ 50% de tous les temps», alors qu’en 2015, 2018 et 2020, il atteint 0% et retourne négatif à divers moments, a noté John Street Capital.

Tout cela fait que le marché s’attend à ce que la liquidation en cours soit à mi-chemin de la course haussière au lieu d’un marché baissier.

