Le pire film de John Travolta quitte Netflix

John Travolta est peut-être une célébrité de premier plan avec des crédits assez importants comme Grease et Pulp Fiction, mais c’est un autre film qui a incontestablement eu beaucoup moins de succès sur lequel les abonnés de Netflix pourraient vouloir appuyer sur play. Battlefield Earth, le film d’action de science-fiction américain de 2000 qui est l’un des films les moins bien notés de Travolta, devrait quitter Netflix fin novembre.

Le départ de Battlefield Earth de la bibliothèque de streaming a été confirmé fin octobre lorsque Netflix a dévoilé sa liste complète des titres entrants et sortants pour le mois. Selon cette liste, Battlefield Earth devrait quitter la plate-forme le mardi 30 novembre, ce qui signifie que les fans de Travolta n’ont plus que quelques jours pour appuyer sur play. Alors que le film est disponible sur d’autres plateformes à louer ou à acheter, il n’est pas clair s’il sera disponible en streaming gratuitement avec un abonnement à un autre service de streaming.

Surnommé « le thriller de science-fiction le plus scandaleux sur Netflix » par Inverse, Battlefield Earth est basé sur le roman du même nom du fondateur de la Scientologie L. Ron Hubbard de 1982. Le film se déroule en l’an 3000, à une époque où il n’y a pas de pays et où la Terre n’est qu’un terrain vague et l’homme est une espèce en voie de disparition. En tant que chef des méchants Psychlos, Terl et sa race ont pris le contrôle des ressources naturelles du monde et ont ignoré tout le monde et tout le reste, et il appartient à Jonnie « Goodboy » Tyler de combattre les Psychlos et de rétablir la normalité dans le monde. Avec Travolta, le film met en vedette Berry Pepper et Forest Whitacker.

La sortie du film n’entraînera pas nécessairement beaucoup de colère de la part des abonnés de Netflix compte tenu des mauvaises critiques. Bien qu’il ne soit pas clair combien de personnes ont écouté le film pendant sa diffusion sur Netflix – Battlefield Earth n’a même jamais fait irruption dans le Top 10 des classements en streaming du streamer – il est considéré comme l’un des films les moins bien notés de Travolta. Sur Metacritic, par exemple, Battlefield Earth a reçu une note de 9 critiques, un consensus signifiant « dégoûts écrasants » et juste une note d’audience de 2,0. Il n’a pas mieux réussi sur Rotten Tomatoes, où il a actuellement un score d’audience de 12% sur plus de 50 000 notes et juste un maigre score de 3% au tomaotmeter agrégé à partir de 153 critiques. Le consensus critique, selon la vue, se lit comme suit : « Laide, campy et mal joué, Battlefield Earth est une folie de science-fiction incroyablement malavisée et agressivement mauvaise ».

Le 30 novembre, quittera la bibliothèque de streaming Netflix avec Battlefield Earth sera A Knights Tale, Freedom Writers, Seasons 1-6 of Glee et Million Dollar Baby, entre autres. Les films à venir feront place à une ruée de nouveaux ajouts en décembre, avec les titres entrants de Netflix en décembre 2021, notamment Queer Eye Saison 6, Cobra Kai Saison 4, The Witcher Saison 2 et Emily à Paris Saison 2, ainsi que la dernière saison. de Lost in Space et le dernier lot d’épisodes de Money Heist.